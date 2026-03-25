UNESCO Global Geopark Ries auf der ITB Berlin

Der UNESCO Global Geopark Ries präsentierte sich Anfang März auf der weltweit führenden Tourismusfachmesse, der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin. Gemeinsam mit Partnern aus Bayern und den anderen deutschen UNESCO-Geoparks nutzte der Geopark Ries die Messe, um den nachhaltigen Tourismus im Ries international sichtbar zu machen, neue Kontakte zu knüpfen und sich mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Branche auszutauschen.



Der Geopark Ries e. V. war Teil des rund 500 Quadratmeter großen Gemeinschaftsstandes der Bayern Tourismus Marketing GmbH (BayTM). Da die ITB inzwischen eine reine Fachbesuchermesse ist, standen in erster Linie zahlreiche Gespräche mit Experten und Anbietern touristischer Leistungen auf dem Plan. Besonders relevant war für den UNESCO Global Geopark Ries, dass die Bayern Tourismus GmbH das Thema „UNESCO-Auszeichnungen“ und deren Mehrwert für touristische Nachfrage schwerpunktmäßig im Fokus hatte. Dabei konnten die Vertreter des Geoparks Ries die Besonderheiten ihrer Region präsentieren – allen voran die einzigartige Erdgeschichte des rund 15 Millionen Jahre alten Meteoritenkraters sowie die vielfältigen Möglichkeiten für nachhaltige Natur- und Kulturerlebnisse.



„Die ITB ist für uns eine wichtige Plattform, um den UNESCO Global Geopark Ries international als nachhaltige Erlebnisregion zu präsentieren“, erklärt Heike Burkhardt, Geschäftsführerin Geopark Ries e. V. „Gerade das große Interesse an authentischen Natur- und Kulturlandschaften zeigt ganz klar, dass der Ansatz, das einmalige erdgeschichtliche Erbe erlebbar zu machen und gleichzeitig regionale Wertschöpfung zu stärken, genau den Nerv der Zeit trifft.“ Gerade in Zeiten geopolitischer Krisen, steigt die Nachfrage nach sicheren und weniger überlaufenen Tourismusregionen. Dies war auf der sehr gut besuchten Berliner Messe deutlich wahrnehmbar.



Austausch der deutschen UNESCO-Geoparks im Bundestag



Bereits im Vorfeld der Messe kamen Vertreter der deutschen UNESCO Global Geoparks sowie internationale Vertreter des Globalen Geopark Netzwerks aus Portugal, Finnland, Österreich/Slowenien und Griechenland zu einem Empfang im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestags zusammen. Eingeladen hatten die Bundestagsabgeordneten Stefan Zierke, Sprecher der Arbeitsgruppe Tourismus der SPD-Bundestagsfraktion, und Christoph Schmid (SPD), Mitglied der Arbeitsgruppe Tourismus und dort zuständig für die Geoparks in Deutschland.



Unter dem Titel „Globales Erbe – lokales Handeln – gemeinsame Verantwortung“ diskutierten zehn Mitglieder des Deutschen Bundestags, darunter auch der Büroleiter von MdB Ulrich Lange, mit den Vertretern des Globalen Geopark Netzwerks über die Bedeutung der UNESCO Global Geoparks für nachhaltige Entwicklung, Bildung und den internationalen Tourismus. Dabei wurde deutlich, dass Geoparks nicht nur außergewöhnliche Naturlandschaften schützen, sondern auch wichtige Impulse für regionale Entwicklung geben.



Für den UNESCO Global Geopark Ries bot die ITB eine wertvolle Plattform, um seine internationale Vernetzung weiter auszubauen und die Region als attraktives Reiseziel zu präsentieren. Gleichzeitig bestätigte der Austausch mit politischen Entscheidungsträgern die wachsende Bedeutung der UNESCO Geoparks als Modellregionen für eine verantwortungsvolle und zukunftsorientierte Tourismusentwicklung.

(lifePR) (