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Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit Pflegstraße 2 86609 Donauwörth, Deutschland https://www.donau-ries.de/
Ansprechpartner:in Herr Simon Kapfer +49 906 746333
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Telefonische Energieberatungstermine des Landkreis Donau-Ries im April

(lifePR) (Donauwörth, )
Energiewende, höhere Steuern, knappe Ressourcen – Energie wird teurer. Wie spart man bei Energiekosten, ohne dabei auf Komfort zu verzichten? Die Antwort auf diese und viele andere Fragen rund um das Thema Energie bietet seit bereits über 20 Jahren die kostenlose Energieberatung des Landkreises Donau-Ries. Deren Energieberater geben für Privatpersonen, Gemeinden und Hausverwaltungen Informationen, Hinweise und erste Tipps, um geeignete Förderprogramme zu finden und beraten zu erneuerbaren Energien. Am Donnerstag, den 16. April finden die halbstündigen Einzelberatungen zwischen 14 – 17 Uhr telefonisch statt. Eine telefonische Terminvereinbarung ist unter Tel. 0906 74-1911 erforderlich.

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