Tag der offenen Gartentür in Schwaben 2027 am Sonntag, 27. Juni

Am letzten Sonntag im Juni öffnen wieder unterschiedliche Gärten und Gartenanlagen ihre Pforten. Gartenfreundinnen und Gartenfreunde erhalten dabei Einblicke in zahlreiche grüne Paradiese und können sich von vielfältigen Gestaltungsideen inspirieren lassen.



Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer, die sich an der Aktion 2027 beteiligen möchten, können sich vom 22. September bis zum 21. Oktober 2026 bei den jeweiligen Kreisfachberaterinnen und Kreisfachberatern für Gartenkultur und Landespflege an den schwäbischen Landratsämtern um eine Teilnahme bewerben.



Nähere Auskünfte erteilt auch die Abteilung Gartenbau des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg unter der Telefonnummer (082)1 43002 3430.



Veranstalter der Aktion sind – wie bereits in den zurückliegenden Jahren – der Schwäbische Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege mit seinen Kreis-, Stadt- und Ortsvereinen, das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg sowie die Kreisfachberaterinnen und Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege an den Landratsämtern.



Die Aktion bietet neben einem vielseitigen und abwechslungsreichen Angebot an Blumen-, Gemüse- und Kräutergärten auch eine attraktive Plattform für den Erfahrungs- und Gedankenaustausch unter Gartenfreundinnen und Gartenfreunden.

(lifePR) (