Tag der offenen Gartentür 2026 - teilnehmende Gärten und Besichtigungen im Landkreis Donau-Ries

Wie jedes Jahr bietet der Tag der offenen Gartentür am letzten Sonntag im Juni die Möglichkeit einen Blick in verschiedene Gärten zu werfen. Privatgartenbesitzer öffnen dabei schwabenweit am 28.06.2026 ihre Türen. Von 10.00 bis 17.00 Uhr können zehn verschiedene Gärten in unserem Landkreis Donau-Ries an diesem Tag besucht werden.Im Landkreis Donau-Ries nehmen folgende Personen mit ihren Gärten teil:Doris RammerBlumenstr. 1486609 Donauwörth OT NordheimEtwa 400 m² großer Garten mit Staudenbeeten, Hosta-Sammlung, verschiedenen Rosen und Pfingstrosen sowie Gehölzen wie Fächerahorn, Seidenbaum/Schlafbaum und Feigen.Gotenstr. 2086609 Donauwörth OT NordheimEtwa 550 m² großer, 40 Jahre alter Garten, mit Rosen, Blumenbeeten, Scheinzypressensäulen, Pergola, Greenhouse, Gartenhäuschen und Brunnen.Gotenstr. 1386609 Donauwörth OT Nordheim1.450 m² großer Gärtnergarten mit altem Baumbestand und mit verschiedenen Eiben-, Rosen-, Hortensien- und Vogelbeerbäumen in Sorten, langblühenden Stauden, Wasserspiele und Quellsteinmit Bachlauf und Teich, Dachbegrünung.In einem Zelt auf dem Nachbargrundstück gibt es Mittagsbewirtung sowie Kaffee und Kuchen durch die Garten- und Blumenfreunde Nordheim e. V.Kreut 3686653 MonheimEtwa 1.100 m² großer, zertifizierter Naturgarten und vogelfreundlicher Garten mit Weiden-Kunstwerken, Obstbäumen und Teich.Bitte nicht in der Stichstraße, sondern entlang der Ortsstraße parken.Ronheim 5186655 HarburgEtwa 1.000 m² großer naturnaher Hanggarten mit Ziersträuchern, Staudenbeeten, mit teilweise älterem Baumbestand, bepflanzten Steingärten, Kunstelementen aus Schwemmholz und Töpferware, gemütlicher Feuerstelle, begrünter Männertisch mit Blick zur Wörnitz.Mertinger Str. 12a86663 BäumenheimEtwa 800 m² großer Garten mit zwei Gewächshäusern, Gartenteich mit Bachlauf, Pavillon mit exotischen Nutz- und Zierpflanzen wie Kiwi, Banane, Kaffee, sowie tropischen und winterharten Orchideen. Garten ist barrierefrei!Donismühle86753 BalgheimDer Garten liegt zwischen Forellenbach und Nebenbach an einer ehemaligen Mühle, die heute eine Vollerwerbslandwirtschaft ist. Neben einem klassischen Bauerngarten gibt es verschiedene Rosensorten, sowie einen 25 Jahre alten Tulpen- und AmberbaumMühlstr. 2486753 BalgheimEtwa 1.000 m² großer Garten, verschiedene Staudenbeete mit natürlichem Charakter, moderne Elemente aus Cortenstahl wie Wasserfall und Feuerstelle. Gehölzraritäten wie Bambus-Erle, Zierkirschen, weidenblättrige Birne und Kuchenbaum.Mühlstr. 786753 BalgheimDer rund 2.500 m² große Garten liegt auf einer ehemaligen Obstwiese direkt am Forellenbach. Es gibt einen alten Baumbestand, darunter ein Mammutbaum. Ergänzt wird der Garten durch einen Gemüse- und einen Hühnergarten.Garten ist außerhalb des Ortes in Richtung Reimlingen.In Verlängerung an die Reimlinger Straße86753 BalgheimEtwa 1.600 m²großer Freizeitgarten mit altem Baumbestand und Gemüsegarten mit Grundwasserbrunnen.Im historischen Vogelbauer-Hof (Dorfstraße 16) bietet der Gartenbauverein Balgheim Kaffee, Kuchen und einen kleinen Imbiss an.