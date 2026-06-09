Tag der offenen Gartentür 2026 - teilnehmende Gärten und Besichtigungen im Landkreis Donau-Ries
Wenn Sie Interesse haben sollten, die Gärten vorab zu besuchen, können Sie sich für die Kontaktaufnahme zu den Gartenbesitzern oder für weitere Informationen gerne an Sophia Och, Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege wenden:
Per E-Mail an Sophia.Och@lra-donau-ries.de oder telefonisch: 0906 74-6131 (Erreichbar Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag).
Im Landkreis Donau-Ries nehmen folgende Personen mit ihren Gärten teil:
Doris Rammer
Blumenstr. 14
86609 Donauwörth OT Nordheim
Etwa 400 m² großer Garten mit Staudenbeeten, Hosta-Sammlung, verschiedenen Rosen und Pfingstrosen sowie Gehölzen wie Fächerahorn, Seidenbaum/Schlafbaum und Feigen.
Barbara Stroner
Gotenstr. 20
86609 Donauwörth OT Nordheim
Etwa 550 m² großer, 40 Jahre alter Garten, mit Rosen, Blumenbeeten, Scheinzypressensäulen, Pergola, Greenhouse, Gartenhäuschen und Brunnen.
Karl und Monika Rembold
Gotenstr. 13
86609 Donauwörth OT Nordheim
1.450 m² großer Gärtnergarten mit altem Baumbestand und mit verschiedenen Eiben-, Rosen-, Hortensien- und Vogelbeerbäumen in Sorten, langblühenden Stauden, Wasserspiele und Quellstein
mit Bachlauf und Teich, Dachbegrünung.
In einem Zelt auf dem Nachbargrundstück gibt es Mittagsbewirtung sowie Kaffee und Kuchen durch die Garten- und Blumenfreunde Nordheim e. V.
Herbert und Frauke Schenk
Kreut 36
86653 Monheim
Etwa 1.100 m² großer, zertifizierter Naturgarten und vogelfreundlicher Garten mit Weiden-Kunstwerken, Obstbäumen und Teich.
Bitte nicht in der Stichstraße, sondern entlang der Ortsstraße parken.
Familie Eßwein
Ronheim 51
86655 Harburg
Etwa 1.000 m² großer naturnaher Hanggarten mit Ziersträuchern, Staudenbeeten, mit teilweise älterem Baumbestand, bepflanzten Steingärten, Kunstelementen aus Schwemmholz und Töpferware, gemütlicher Feuerstelle, begrünter Männertisch mit Blick zur Wörnitz.
Johann Seel
Mertinger Str. 12a
86663 Bäumenheim
Etwa 800 m² großer Garten mit zwei Gewächshäusern, Gartenteich mit Bachlauf, Pavillon mit exotischen Nutz- und Zierpflanzen wie Kiwi, Banane, Kaffee, sowie tropischen und winterharten Orchideen. Garten ist barrierefrei!
Friedrich und Heidi Schäble
Donismühle
86753 Balgheim
Der Garten liegt zwischen Forellenbach und Nebenbach an einer ehemaligen Mühle, die heute eine Vollerwerbslandwirtschaft ist. Neben einem klassischen Bauerngarten gibt es verschiedene Rosensorten, sowie einen 25 Jahre alten Tulpen- und Amberbaum
Frank Feldmeyer
Mühlstr. 24
86753 Balgheim
Etwa 1.000 m² großer Garten, verschiedene Staudenbeete mit natürlichem Charakter, moderne Elemente aus Cortenstahl wie Wasserfall und Feuerstelle. Gehölzraritäten wie Bambus-Erle, Zierkirschen, weidenblättrige Birne und Kuchenbaum.
Familie Hager
Mühlstr. 7
86753 Balgheim
Der rund 2.500 m² große Garten liegt auf einer ehemaligen Obstwiese direkt am Forellenbach. Es gibt einen alten Baumbestand, darunter ein Mammutbaum. Ergänzt wird der Garten durch einen Gemüse- und einen Hühnergarten.
Familie Bäuerle
Garten ist außerhalb des Ortes in Richtung Reimlingen.
In Verlängerung an die Reimlinger Straße
86753 Balgheim
Etwa 1.600 m²großer Freizeitgarten mit altem Baumbestand und Gemüsegarten mit Grundwasserbrunnen.
Im historischen Vogelbauer-Hof (Dorfstraße 16) bietet der Gartenbauverein Balgheim Kaffee, Kuchen und einen kleinen Imbiss an.