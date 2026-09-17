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Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit Pflegstraße 2 86609 Donauwörth, Deutschland https://www.donau-ries.de/
Ansprechpartner:in Herr Simon Kapfer +49 906 746333
Logo der Firma Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit

Straßensperrung ST2221

(lifePR) (Donauwörth, )
Die Staatsstraße ST2221 wird in Brachstadt auf Höhe der Donautalstraße aufgrund von Kanal- und Wasserleitungsarbeiten vom 21. September bis voraussichtlich zum 13. November 2026 vollständig für den Verkehr gesperrt.
Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert.

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