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Sprachrallye Donau-Ries startet wieder – Entdeckungstour durch den Landkreis

(lifePR) (Donauwörth, )
Im Mai letzten Jahres startete mit der „Sprachrallye Donau-Ries“ ein neues Projekt der Integrationslotsinnen des Landkreises Donau-Ries.  Aufgrund des großen Erfolgs wird die Sprachrallye in diesem Jahr erneut durchgeführt.

Die Integrationslotsinnen erklären: „Integration kann nur funktionieren, wenn wir uns kennenlernen, gemeinsam Zeit verbringen und uns verständigen können. Sprache als Verständigungsmöglichkeit ist ein zentraler Erfolgsfaktor für eine gelungene Integration.“ 

Genau hier setzt das Projekt „Sprachrallye Donau-Ries“ an und ermöglicht auf aktive und niederschwellige Weise, sprachliche, kulturelle und zwischenmenschliche Lernerfolge. 

Beim gemeinsamen Besuch von insgesamt zehn Highlights lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur den Landkreis (besser) kennen, sondern können neue Bekannt- und Freundschaften schließen. Im Fokus stehen dabei Begegnungen und Gemeinschaftserlebnisse von Menschen mit und ohne Flucht- und/oder Migrationserfahrung, die gemeinsam ein „Sprachtandem“ bilden. Zusammen können diese Tandems während des Aktionszeitraums von Mai bis Oktober 2026 insgesamt zehn verschiedene Highlights im Landkreis Donau-Ries kostenlos besuchen.

Weitere Information und das Anmeldeformular finden Sie unter: https://www.donau-ries.de/sprachrallye   

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