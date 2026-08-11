„Sonne – aber sicher!“: Klasse 7a der Mittelschule Monheim gewinnt Kreativwettbewerb zum UV-Schutz

UV-Index-Tafel: Eine Tafel, die künftig auf dem Schulgelände tagesaktuell über die UV-Belastung informiert.

Eine Tafel, die künftig auf dem Schulgelände tagesaktuell über die UV-Belastung informiert. Mobiler Sonnencreme-Spender: Dieser kann flexibel für Sportfeste oder Pausenzeiten eingesetzt werden.

Dieser kann flexibel für Sportfeste oder Pausenzeiten eingesetzt werden. Individuelle Sonnenschutz-Pakete:Jedes Klassenmitglied erhielt ein persönliches Set für den sicheren Aufenthalt im Freien.

Der Schutz vor zunehmender UV-Strahlung und Hitze gewinnt im Zuge des Klimawandels an Bedeutung. Um Jugendliche für einen eigenverantwortlichen Umgang mit der Sonne zu sensibilisieren, riefen das Gesundheitsamt Donau-Ries und die Gesundheitsregionzum Kreativwettbewerb „Sonne – aber sicher!“ auf. Nun wurde die Gewinnerklasse für ihren herausragenden Videobeitrag ausgezeichnet.Der Wettbewerb, der im Rahmen des Bayerischen Masterplans Prävention stattfand, verfolgte das Ziel, Schülerinnen und Schülern der 6. bis 8. Jahrgangsstufe die Chancen und Risiken der Sonnenstrahlung zu vermitteln. Die Teilnehmenden waren aufgefordert, gemeinschaftliche Beiträge in Form von Bildern, Fotos oder Kurzvideos einzureichen, die sowohl die positiven Aspekte (z. B. Vitamin-D-Bildung) als auch die Gefahren (z. B. Hautschäden) sowie konkrete Schutzmaßnahmen thematisieren.Die Klasse 7a der Grund- und Mittelschule Monheim gewann schließlich mit einem Kurzvideo, welches das Thema Sonnenschutz inhaltlich fundiert und gestalterisch kreativ umsetzte, den Wettbewerb. „Die Schülerinnen und Schüler haben die Relevanz des UV-Schutzes vollumfänglich erfasst und die Zielsetzung des Wettbewerbs vorbildlich erfüllt“, so Ana Valeria Martinez, stellvertretende Leitung des Gesundheitsamtes und Julia Lux, Geschäftsstellenleitung der GesundheitsregionAls Anerkennung für die erbrachte Leistung erhielt die Siegerklasse ein umfangreiches Paket, das den Sonnenschutz direkt in den Schulalltag integriert:Die offizielle Preisübergabe erfolgte im Rahmen eines persönlichen Termins vor Ort, bei dem der Erfolg der Klasse gemeinsam mit Vertretern des Gesundheitsamtes gewürdigt wurde.