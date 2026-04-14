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Schüler der Ludwig-Bölkow-Berufsschule spenden erneut für „1000 Schulen für unsere Welt“

(lifePR) (Donauwörth, )
Seit vielen Jahren schon spenden die Schülerinnen und Schüler der Ludwig-Bölkow-Schule im Rahmen der von der Schülermitverwaltung (SMV) und den Verbindungslehrern initiierten „Solidaritätsaktion“ Gelder für den guten Zweck.

Ganz besonders ans Herz gewachsen ist ihnen dabei in der jüngeren Vergangenheit der Verein „1000 Schulen für unsere Welt“, der bereits zum dritten Mal in Folge bedacht wird – und das aus gutem Grund: Seit der groß angelegten Spendenaktion im Jahr 2024, bei der der Bau einer Berufsschule in Togo unterstützt wurde, ist ein guter Kontakt zum Verein entstanden und die Spenderinnen und Spender erhalten Informationen aus erster Hand darüber, was mit den gespendeten Geldern passiert.

Landrat Stefan Rößle, Mitinitiator der Aktion, nahm den symbolischen Scheck über 1.450,00 Euro persönlich aus den Händen der stellvertretenden Schülersprecherin Zeynep Sahin entgegen. Bei der Übergabe präsentierte er auf seinem Handy aktuelle Bilder und berichtete anschaulich von den Baufortschritten.

Die Solidaritätsaktion der SMV hat einmal mehr gezeigt, dass eine starke Initiative, gepaart mit der Gewissheit, dass die gespendeten Gelder tatsächlich dort ankommen, wo sie gebraucht werden, sowohl die Herzen als auch die Geldbeutel junger Auszubildender öffnet.

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