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Riesgeologie in nur einer Stunde auf der Nördlinger Marienhöhe und im neuen Geotop bei Unterwilflingen

(lifePR) (Nördlingen, )
In dieser Woche bietet die Diplom-Geographin und Geoparkführerin Kathrin Schön an insgesamt fünf Terminen ihre Kurzführung über die Entstehung des Rieses und seiner typischen Gesteine an. Die Nördlinger Marienhöhe steht am Mittwoch und Freitag jeweils um 17.00 Uhr und am Samstag um 14.00 Uhr auf dem Programm. Start ist am Parkplatz Tennisplätze in Nördlingen. Am Donnerstag, 13.08.2026, und am Sonntag, 16.08.2026, wird das neu erschlossene Geotop am Limberg bei Unterwilflingen erkundet. Los geht es um 17.00 Uhr an der Panoramatafel an der Parkbucht oberhalb des Geotops. Die Touren dauern jeweils ca. eine Stunde. Erwachsene bezahlen 5 €, Schüler ab 14 Jahren, Studenten und Azubis 2,50 €, Kinder unter 14 Jahren sind frei. Ggf. an Sonnen- bzw. Regenschutz denken. Eine Anmeldung unter info@geo-idea.de  oder telefonisch unter 09081/2751335 ist unbedingt erforderlich (bis 1 Stunde vor Führungsbeginn).

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