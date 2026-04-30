Reparieren statt wegwerfen: 10. Reparaturinitiative startet in Rain am Lech
Das Reparatur‑Café ist ein Kooperationsprojekt des Helferkreises Rain e. V. und des Landkreises Donau‑Ries. Ziel ist es, defekten Alltagsgegenständen neues Leben einzuhauchen – ganz nach dem Motto: reparieren statt wegwerfen. Zur Eröffnung wird auch Landrat Michael Dinkelmeier persönlich vor Ort sein.
Repariert werden unter anderem Fahrräder, Elektrogeräte, einfache Näharbeiten, Hörgeräte sowie Holzarbeiten. Ob kaputter Toaster, quietschendes Rad oder lose Naht – gemeinsam wird geschaut, was sich machen lässt. Die Besucherinnen und Besucher können ihre Gegenstände reparieren lassen oder selbst aktiv mitwirken.
Gesucht und herzlich willkommen sind außerdem ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, zum Beispiel Elektriker, Hobbyschneiderinnen, Hörgeräteakustiker, Schreiner, Messerschleifer oder Fahrradreparateure. Vorkenntnisse sind hilfreich, aber vor allem zählt die Freude am Mitmachen und Weitergeben von Wissen.
Das Reparatur‑Café DONAURIES findet künftig jeden letzten Freitag im Monat im Foyer der Dreifachturnhalle in Rain (Donauwörther Straße 23) statt. Besucherinnen und Besucher können ohne Anmeldung vorbeikommen.
Bei weiteren Fragen steht Ihnen auch die Ehrenamtsbeauftragte Karin Brechenmacher unter der Mail-Adresse ehrenamt@lra-donau-ries.de und der Telefonnummer 0906/74-6655 jederzeit gerne zur Verfügung. Sie ist Teil der Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit, die von Klemens Heininger geleitet wird.