Rückblick auf die erfolgreiche Demenzwoche 2026 im Landkreis Donau-Ries: Gemeinsam das Thema Demenz aus der Tabuzone holen

Betreuungsstelle: Beratung zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

Tel: 0906 74-6390 / betreuungsstelle@lra-donau-ries.de

Beratung zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung Tel: 0906 74-6390 / betreuungsstelle@lra-donau-ries.de Pflegestützpunkt Landkreis Donau-Ries: Beratung zu allen Fragen rund um die Pflege

Donauwörth Tel: 0906 74-6116 / Nördlingen Tel: 0906 74-6886 / E-Mail: pflegestuetzpunkt@lra-donau-ries.de

Wohnberatung: Unterstützt zu barrierefreiem Wohnen

Tel: 0906 74-1526 / E-Mail: wohnberatung@lra-donau-ries.de

Fachstelle für pflegende Angehörige: Begleitung und Unterstützung von pflegenden Angehörigen

Tel: 0906 74-1527 / fachstelle-angehoerige@lra-donau-ries.de

Ein vielseitiges Programm, emotionale Filmmomente und wertvolle Fachvorträge: Das Landratsamt Donau-Ries blickt auf eine rundum gelungene Demenzwoche zurück. Unter dem gemeinsamen Ziel, das Bewusstsein für die Erkrankung zu schärfen und Betroffene sowie pflegende Angehörige aktiv zu unterstützen, bot ein starkes Netzwerk aus regionalen Institutionen und Vereinen ein breites Spektrum an Veranstaltungen im gesamten Landkreis.„Demenz betrifft unsere Gesellschaft in zunehmendem Maße“, betont Heike Meyr, Fachbereichsleitung des Fachbereichs 52 – Besondere soziale Angelegenheiten, im Rückblick. „Mit unserem Veranstaltungsprogramm wollten wir pflegende Angehörige gezielt unterstützen, aufklären und das Thema spürbar aus der Tabuzone herausholen.“ Angesichts von rund 270.000 Betroffenen in Bayern zeigt sich, wie wichtig die kontinuierliche Arbeit und das enge Zusammenspiel aller Akteure vor Ort sind.Den Auftakt machte am 17. September das humorvolle und zugleich lehrreiche Präventionskabarett „Ned mit mir“ mit Tom Bauer in der Alten Brauerei in Mertingen. Organisiert wurde die Auftaktveranstaltung vom KompetenzNetz Senioren, Pflege und Menschen mit Behinderung des Landratsamts Donau-Ries in enger Zusammenarbeit mit echten Polizeipräventionsexperten.In Kooperation mit dem Ries-Theater Nördlingen und dem Kino „Lichtspiele Wemding“ sowie der Stadt Wemding wurden berührende Filmvorführungen von „Der verlorene Mann“ und „Memory“ realisiert. Sie zeigten dem Publikum auf sensible Weise die tragischen wie auch leichten Momente im Leben mit der Erkrankung. Ein weiteres Highlight für alle Sinne war der ökumenische Demenzgottesdienst in der Kirche St. Sebastian in Oettingen, gestaltet von Pfarrer Richard Hörmann und Seelsorgerin Gisela Münderlein in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Betreuung und Pflege am Hofgarten Oettingen.Neben kulturellen Angeboten stand der fachliche Austausch im Vordergrund. Der Vortrag „Hörgesundheit ist Gehirngesundheit“ in Rain verdeutlichte den engen Zusammenhang zwischen gutem Hören und geistiger Fitness – ermöglicht durch die Audilogik GmbH (Fachzentrum für Hörgeräte Donauwörth) gemeinsam mit dem KompetenzNetz des Landratsamts. Der Gerontopsychiatrische Dienst der Diakonie Donau-Ries gab in praxisnahen Vorträgen wertvolle Impulse zu normaler Vergesslichkeit und dem geduldigen Begleiten im Pflegealltag: Neben Vorträgen zu auffälliger Vergesslichkeit in Nördlingen und dem geduldigen Pflegealltag in Harburg startete ein dreiteiliger Spezialkurs zur Gerontopsychiatrie. Ein besonderes Highlight war zudem der feinfühlige Improvisationstheater-Abend mit den „Tabutanten“ in Nördlingen anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Dienstes. Ein historisch-spiritueller Impuls wurde durch eine gemeinsame Erkundungswanderung des Gerontopsychiatrischen Dienstes der Diakonie zusammen mit der Evangelischen Erwachsenenbildung Donau-Ries gesetzt.Die Betreuungsstelle des Landratsamtes informierte in der Stadtbibliothek Nördlingen zusammen mit den Betreuungsvereinen des SKM Donau-Ries und des Caritasverbandes Donau-Ries über ehrenamtliche rechtliche Betreuungen.Die Beraterinnen Anika Hager und Christine Lang informierten im Pflegezentrum Bürgerheim Nördlingen umfassend über die gesundheitliche Versorgungsplanung (GVP) und die Beratung zum Lebensende.Das Digitale Demenzregister Bayern (digiDEM Bayern) bot im Landratsamt Donauwörth einen kostenfreien Demenz-Screeningtag zur Früherkennung an, während der Pflegestützpunkt Donau-Ries zeitgleich in einer spezialisierten ETEP-Schulung Bürgerinnen und Bürger auf die ehrenamtliche Alltagsbegleitung vorbereitete.Praxisnahe Alltagskompetenzen und emotionale Entlastung standen auch bei der intensiven Angehörigenschulung „Hilfe beim Helfen“ der Deutschen Alzheimer Gesellschaft Landesverband Bayern e.V. zusammen mit der Fachstelle für pflegende Angehörige des Landratsamts sowie in den von der Fachstelle veranstalteten, fortlaufenden Gesprächskreisen „Die Demenz mitten im Leben“ im Fokus. Ganz neue Wege der Alltagsgestaltung zeigte der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) auf, indem er demonstrierte, wie das gemeinsame Beobachten von Vögeln an Futterstellen neue Lebensfreude schenken kann. Abgerundet wird das Programm durch zwei Online-Vorträge der Wohnberatungsstelle des Landkreises mit praktischen Tipps für eine demenzgerechte Wohnraumanpassung, während die Fachstelle für pflegende Angehörige mit Referentin Judith Ergenz den sensiblen, traumasensiblen Blick im fortgeschrittenen Krankheitsverlauf beleuchtete (es sind noch Anmeldungen möglich).Ein besonderer Dank gilt zudem den lokalen Partnern, die als demenzfreundliche Anlaufstellen im Landkreis fungieren. Hierzu zählen unter anderem die Stadt-Apotheke Wemding, die St. Georgs Apotheke Nördlingen, die Maximilium Apotheke Donauwörth und die St. Michaels Apotheke Oettingen. Ebenso engagierten sich die Stadtbücherei Wemding und die Stadtbücherei Mertingen aktiv als demenzfreundliche Bibliotheken für die Bürgerinnen und Bürger.Das Landratsamt bedankt sich herzlich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für die rege Teilnahme sowie bei allen genannten Mitwirkenden und Kooperationspartnern, die diese wichtige Woche durch ihr unermüdliches Engagement getragen haben.Auch nach der Demenzwoche stehen die Beratungsstellen des Landratsamtes Betroffenen und Angehörigen dauerhaft unabhängig, neutral und kostenfrei zur Seite: