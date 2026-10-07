Qualifizierungskurs Kindertagespflege Frühjahr 2027
Das Landratsamt Donau-Ries bietet – in Kooperation mit dem Landratsamt Dillingen – im Frühjahr 2026 erneut die bundesweit anerkannte Qualifizierung zur Tagespflegeperson an. Der Kurs umfasst insgesamt 160 Unterrichtseinheiten. Neben pädagogischen und psychologischen Inhalten vermittelt der Qualifizierungskurs auch rechtliche Grundlagen, die für die Tätigkeit als Tagespflegeperson wichtig sind.
Der Unterricht findet im Zeitraum von Mitte Februar 2027 bis Juni 2027 dienstags und donnerstags jeweils von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr statt. Dabei wechseln sich die Präsenzzeiten im Landratsamt Donauwörth und im Landratsamt Dillingen ab, zudem finden ca. vier Unterrichtstage online statt. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Qualifizierungskurses ist das mindestens einwöchige verpflichtende Praktikum im Umfang von 40 Stunden in einer Kinderbetreuungseinrichtung.
Darüber hinaus bietet der Kurs ein fundiertes Wissen, um als Assistenzkraft in einer Kindertagesstätte die pädagogischen Mitarbeiter unterstützen zu können.
Interessierte, die Erfahrung und Freude im Umgang mit Kindern haben und sich vorstellen können, Kinder anderer Familien stundenweise zu betreuen oder als Assistenzkraft in einer Kindertagesstätte tätig zu werden, sind herzlich eingeladen zur
Informationsveranstaltung „Kindertagespflege“
am Donnerstag, 29.10.2026 von 10.00 Uhr bis ca. 11.30 Uhr in den Räumlichkeiten des Landratsamtes, Pflegstraße 2 in 86609 Donauwörth – Sitzungszimmer, Haus A, Raum 2.08
An diesem Vormittag erhalten die Teilnehmenden Informationen über die Tätigkeit als Tagespflegeperson und Assistenzkraft in einer Kindertageseinrichtung und über den Ablauf des Qualifizierungskurses. Anmeldungen sind bis einschließlich 25.10.2026 möglich, die Plätze sind begrenzt.
Rückfragen können jederzeit unter kinderbetreuung@lra-donau-ries.de oder telefonisch unter 0906/74-6023 oder 0906/74-6012 gestellt werden.