Praxiskurs Rosenschnitt
Trotz kaltem, etwas unbeständigem Wetter hörten die Teilnehmenden gespannt Charly Rembold zu, wie er einfach und praktisch den Rosenschnitt näher brachte. Dabei betonte er, dass niedrige Rosen jedes Jahr stark zurück geschnitten werden sollten. Aber auch Strauch- und Kletterrosen sollten jährlich verjüngt werden, indem ein bis zwei alte Triebe auf ca. 20 cm gekürzt werden.
Nachdem die Rosen im Lehrgarten geschnitten waren, ging es weiter in einen Privatgarten in Monheim um noch weitere Praxisbeispiele besprechen zu können. Neben dem jährlich Rosenschnitt, ist es für die Gesundheit der Rosen sehr förderlich, diese gleich auch noch zu Düngen.