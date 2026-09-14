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Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit Pflegstraße 2 86609 Donauwörth, Deutschland https://www.donau-ries.de/
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Praxiskurs Heckenschnitt

(lifePR) (Donauwörth, )
Der Kreisverband für Gartenkultur und Landespflege Donauwörth e.V. lädt am Samstag den, 10. Oktober zu einem Hecken-Schnittkurs mit Gärtnermeister Charly Rembold ein.

Der Kurs findet von 09:00 bis 12:00 Uhr am Kreislehrgarten Monheim statt. Charly Rembold wird den Schnitt von verschiedenen Heckenarten erklären und vorführen. Außerdem werden die Vor- und Nachteile von verschiedenen Heckenpflanzen, sowie deren Pflege und der richtige Schnittzeitpunkt thematisiert.

Dieser Kurs ist kostenlos und zählt als Fortbildung für alle Gartenpfleger aus den Gartenbauvereinen. Alle Interessierten außerhalb der Gartenbauvereine sind ebenfalls herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Kreislehrgarten Monheim befindet sich direkt am Seniorenheim am Ende des Parkplatzes. Bitte an wetterangepasste Kleidung und entsprechendes Schuhwerk denken.

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