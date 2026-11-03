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Oettinger Unternehmen geehrt – Die Taglieber Holzbau GmbH erhielt von Innenminister Herrmann die Auszeichnung „Ehrenamtsfreundlicher Betrieb – Gemeinsam für mehr Sicherheit“

(lifePR) (Donauwörth, )
Um die Sicherheit in Bayern zu gewährleisten, sei es durch die Feuerwehr, Rettungsdienste, Hilfsorganisationen wie das THW oder weitere Dienste, stehen rund um die Uhr zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zur Verfügung - auch gerade während ihrer Arbeitszeit. Neben der großen Bereitschaft der Ehrenamtlichen zählt dabei auch die Bereitschaft der Arbeitgeber, zeitweise auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verzichten.

Für die oft schon unter Beweis gestellte Entschlossenheit, im Ernstfall die Interessen des Unternehmens für das Gemeinwohl Bayerns zurückzustellen, wurden 17 bayerische Unternehmen im Rahmen des Blaulichtempfangs „Sicheres Bayern“ geehrt. Darunter auch auf Vorschlag der DLRG Mönchsdeggingen die Taglieber Holzbau GmbH aus Oettingen.

Der feierliche Empfang fand im Churfürstensaal der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Fürstenfeldbruck statt. Nach einer Begrüßung durch Dr. Dominikus Stadler, Fachbereichsleiter der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern, und einer Ansprache von Staatsminister Joachim Herrmann wurden die Unternehmen feierlich geehrt. Die Ehrung erfuhren Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen, die mehrere ehrenamtlich engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen.

„Ich danke der Unternehmerfamilie Taglieber für die Offenheit gegenüber dem Ehrenamt ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unternehmen wie Ihres tragen beispielhaft zum Gemeinwohl und einer funktionierenden Gesellschaft im Landkreis Donau-Ries bei.“, so Landrat Michael Dinkelmeier. Der Bürgerbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Wolfgang Fackler, MdL, ergänzte: „Wenn bei uns im Ernstfall binnen Minuten Hilfe da ist, dann steckt dahinter selbstverständlich der Einsatz der Ehrenamtlichen, aber eben auch das Vertrauen und der Rückhalt ihrer Arbeitgeber. Die Taglieber Holzbau GmbH zeigt, dass Unternehmertum und Verantwortung für die Gemeinschaft Hand in Hand gehen. Dafür gebührt der Familie Taglieber mein herzlicher Dank und ausdrückliche Anerkennung.“

Den Abschluss des Abends bildeten das gemeinsame Singen der Bayern- und der Nationalhymne sowie ein Stehempfang. Musikalisch umrahmt wurde der Abend von einem Ensemble des Polizeiorchesters Bayerns.

 

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