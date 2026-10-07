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Neues Schuljahr – neuer Sprachkakao: kostenloser Kindersprachkurs in Nördlingen

(lifePR) (Donauwörth, )
Im April 2025 starteten die ersten „Sprachkakaos“, wie die kostenlosen Kindersprachkurse im Landkreis Donau-Ries genannt werden. Die Sprachkakaos sind eine Erweiterung des Projektes „Lernpaten 3500“ des Landkreises Donau-Ries, welches es bereits seit 2021 gibt. Im Oktober startet nun ein neuer Sprachkakao in Nördlingen.

Ehrenamtliche Lernpatinnen, die zuvor eine Schulung besucht haben, fördern dabei Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren in Kleingruppen spielerisch in der deutschen Sprache. Ein Sprachkakao dauert circa 45 Minuten und neben den Lerneinheiten gibt es dabei auch Zeit für freies Spielen und Austausch untereinander. Den Sprachkakao besuchen die Kinder gemeinsam mit einem Elternteil. Die Teilnahme ist kostenlos.

Eltern können Ihre Kinder ab jetzt unter Angabe des Namen, des Geburtsdatums, der Erstsprache und Kontaktdaten der Eltern unter migration@lra-donau-ries.de anmelden.

Weitere Informationen zum Projekt sind unter www.donau-ries.de/sprachkakao zu finden.

Sie möchten selbst Lernpatin oder Lernpate werden und Kinder spielerisch in der deutschen Sprache fördern? Die nächste Ausbildung für ehrenamtliche Lernpaten und Lernpatinnen findet voraussichtlich im Frühjahr 2027 im Landratsamt statt. Infos und Kontakt unter https://www.donau-ries.de/migration/lernpaten-3500/ausbildung-lernpaten-3500.

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