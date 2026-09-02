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Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit Pflegstraße 2 86609 Donauwörth, Deutschland https://www.donau-ries.de/
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Neue Talente starten im Landratsamt Donau-Ries ihre Ausbildung

(lifePR) (Donauwörth, )
Das Landratsamt Donau-Ries freut sich über zahlreiche neue Nachwuchskräfte: Auch 2026 beginnen wieder 12 junge Menschen ihre Ausbildung, ihren Vorbereitungsdienst, ein Duales Studium oder ein Freiwilliges ökologisches Jahr. Gleich zum Start wurden sie herzlich empfangen.

Landrat Michael Dinkelmeier, der vor 15 Jahren selbst als Auszubildender seinen Dienst am Landratsamt Donau-Ries startete, begrüßte die neuen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam mit dem Stellvertretenden Personalleiter Christof Simon, dem Personalratsvorsitzenden Alexander Wolfinger und den Ausbildungsleitern Stefanie Gerstl und Simon Lösch persönlich: „Wir freuen uns sehr, dass ihr euch für das Landratsamt entschieden habt. Nutzt die Chance, Einblicke in viele spannende Aufgabenbereiche zu gewinnen und mit Mut die Herausforderungen anzugehen. Scheut euch nicht, jederzeit Fragen zu stellen.“

Bevor der Arbeitsalltag richtig startet, steht nun zunächst eine abwechslungsreiche Einführungswoche auf dem Programm. Dabei lernen die Nachwuchskräfte nicht nur das Landratsamt und seine Strukturen kennen, sondern auch ihre neuen Kolleginnen und Kollegen – unter anderem bei einem gemeinsamen Teamevent. Ziel ist es, einen guten Grundstein für die Ausbildung und ein starkes Miteinander zu legen.

Alle Informationen rund um Ausbildung und Studium beim Landratsamt Donau-Ries gibt es unter www.donau-ries.de/karriere.

 

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