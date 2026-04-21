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Neue Radkarte für das Ferienland DONAURIES

Perfekt vorbereitet in die Radsaison 2026

(lifePR) (Donauwörth, )
Das Ferienland DONAURIES bringt im April 2026 eine Neuauflage seiner beliebten Radkarte heraus. Die Karte wurde umfassend überarbeitet und erscheint pünktlich zum Start der neuen Radsaison. Die Kartographie ist aktualisiert und zeigt das weit verzweigte Radwegenetz der Region übersichtlich und gut verständlich.

Besonderes Augenmerk liegt in der aktuellen Auflage auf vier neuen Touren im Ostalbkreis, die Natur und Kultur miteinander verbinden. Sie sind in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Ries‑Ostalb entstanden und ergänzen die Radkarte mit konkreten Tourenvorschlägen aus der Broschüre Tourentipps für Radfahrer:
  • Eger‑Trail: Die Tour führt entlang der jungen Eger von ihrem Ursprung bis in die historische Altstadt von Nördlingen. Mittelalterliche Gassen, alte Mühlen und der sagenumwobene Ipf machen diese Runde besonders abwechslungsreich.
  • Sechta‑Trophy: Entlang der renaturierten Sechta erleben Radler echtes Safari‑Feeling mit grasenden Auerochsen. Weiter geht es zum barocken Schloss Baldern und durch die schöne Kulturlandschaft zurück nach Bopfingen.
  • Mauch‑Perle: Eine ruhige Genusstour durch sanfte Hügel entlang des Flüsschens Mauch. Ein Höhepunkt ist das Museum KulturLand Ries in Maihingen, das das frühere Landleben anschaulich zeigt.
  • Schlösser‑Tour: Eine Zeitreise von Schloss zu Schloss – vom barocken Schloss Baldern über die Kapfenburg bis zur fast 900 Jahre alten Burg Flochberg.
Insgesamt stehen im Ferienland DONAURIES inzwischen mehr als 700 Kilometer beschilderte Radwege zur Verfügung. Radfahren erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit, und die Region bietet dafür abwechslungsreiche Landschaften: die flache Ebene des Rieskraters, die Flusslandschaft im Donau‑Lech‑Gebiet sowie anspruchsvollere Touren in den Hügeln des Kraterrandes und der Monheimer Alb.

Die neue Radkarte ist die ideale Grundlage für eine gute Tourenplanung und einen gelungenen Start in die Radsaison 2026. Sie ist kostenlos beim Ferienland DONAURIES erhältlich und kann unter www.ferienland-donauries.de online bestellt werden .

Der Ferienland DONAURIES e. V. ist der Tourismusverband der Region DONAURIES. Mitglieder sind Kommunen und Leistungsträger aus Tourismus und Gastronomie, die sich zum Ziel gesetzt haben, den Tourismus in der Region zu fördern. Zu den Kernaufgaben gehören unter anderem die strategische Planung des Verbandsgebiets und das Tourismusmarketing. Im Rahmen dessen präsentiert sich das Ferienland DONAURIES auf allen wichtigen Tourismusmessen des Jahres.  

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