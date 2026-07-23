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Neue Broschüre stärkt die Zusammenarbeit von Jugendarbeit und Schule

Landkreis Donau-Ries veröffentlicht praktische Orientierungshilfe für Schulen und Jugendhilfe

(lifePR) (Donauwörth, )
Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendarbeit gelingen? Mit dieser Frage beschäftigt sich eine neue Broschüre, die von der Kommunalen Jugendarbeit und der Jugendhilfeplanung des Landratsamtes Donau-Ries erarbeitet wurde. Sie bündelt Informationen, Handlungsempfehlungen und Praxisimpulse für eine gelingende Kooperation und steht ab sofort unter www.donau-ries.de/jugendschule zum Download bereit.

Ausgangspunkt für die Überarbeitung des bereits 2018 erstellten Teilplans sind die sich wandelnden Anforderungen an Bildung, Betreuung und Förderung junger Menschen. Schule und Jugendarbeit begleiten Kinder und Jugendliche auf unterschiedliche Weise in ihrer Entwicklung und übernehmen dabei wichtige, sich ergänzende Aufgaben. Die Broschüre zeigt auf, wie beide Bereiche ihre Zusammenarbeit weiter stärken und gemeinsam gute Rahmenbedingungen für das Aufwachsen junger Menschen schaffen können.

Die Broschüre basiert auf Befragungen von Schulen, Vereinen, gemeindlichen Jugendpflegerinnen und Jugendpflegern sowie Fachkräften der Jugendsozialarbeit an Schulen. Ergänzt wurden die Ergebnisse durch einen gemeinsamen Fachaustausch, bei dem Chancen, Herausforderungen und konkrete Handlungsempfehlungen für die Zusammenarbeit erarbeitet wurden.

Dabei zeigt sich: Sowohl Schulen als auch die Akteurinnen und Akteure der Jugendarbeit sehen großes Potenzial in einer engeren Zusammenarbeit. Entscheidend für den Erfolg sind ein regelmäßiger Austausch, gegenseitiges Verständnis und die Bereitschaft, gemeinsam neue Wege zu gehen.
„Gute Zusammenarbeit lebt vom Miteinander. Ich freue mich, dass wir mit dieser Broschüre Schulen und Jugendarbeit eine praktische Unterstützung an die Hand geben können – zum Wohl unserer Kinder und Jugendlichen“, sagt Landrat Michael Dinkelmeier.

Mit der Broschüre möchte der Landkreis Donau-Ries bestehende Kooperationen stärken, neue Partnerschaften anstoßen und den Austausch zwischen Schule und Jugendarbeit weiter fördern. Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen auch künftig vielfältige Bildungs-, Beteiligungs- und Freizeitangebote zu ermöglichen.
Die Broschüre steht auf der Internetseite des Landratsamtes Donau-Ries unter www.donau-ries.de/jugendschule zum Download bereit.

Fragen beantworten die Mitarbeitenden der Kommunalen Jugendarbeit und der Jugendhilfeplanung gerne per E-Mail an jugendarbeit@lra-donau-ries.de oder jugendhilfeplanung@lra-donau-ries.de.

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