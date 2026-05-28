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Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit Pflegstraße 2 86609 Donauwörth, Deutschland https://www.donau-ries.de/
Ansprechpartner:in Herr Simon Kapfer +49 906 746333
Logo der Firma Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit

Neue Angehörigengruppe – Die Demenz mitten im Leben

(lifePR) (Donauwörth, )
In geschützter Atmosphäre möchte die Fachstelle für pflegende Angehörige des Landratsamtes Donau-Ries den pflegenden An- und Zugehörigen von Menschen mit Demenz einen Ort für Austausch, Unterstützung und neue Impulse durch Kurzvorträge bieten.

Die tagtägliche Begleitung von Menschen mit Demenz ist eine stetige Belastung für den Körper und die Seele. Deshalb gilt: nur wer auftankt, kann geben.
Am 08. Juni, 06. Juli, 19. Oktober, 09. November und 07. Dezember 2026, jeweils von 16.00 Uhr - 17.30 Uhr findet die Gruppe im Landratsamt Donau Ries in Nördlingen (Bahnhofsgebäude, Bürgermeister-Reiger-Straße 5, 86720 Nördlingen) statt.

Gerne nehmen wir Ihre Anmeldung telefonisch oder per E-Mail entgegen:
0906 74-1527; fachstelle-angehoerige@lra-donau-ries.de 

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