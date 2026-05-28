Neue Angehörigengruppe – Die Demenz mitten im Leben
Die tagtägliche Begleitung von Menschen mit Demenz ist eine stetige Belastung für den Körper und die Seele. Deshalb gilt: nur wer auftankt, kann geben.
Am 08. Juni, 06. Juli, 19. Oktober, 09. November und 07. Dezember 2026, jeweils von 16.00 Uhr - 17.30 Uhr findet die Gruppe im Landratsamt Donau Ries in Nördlingen (Bahnhofsgebäude, Bürgermeister-Reiger-Straße 5, 86720 Nördlingen) statt.
Gerne nehmen wir Ihre Anmeldung telefonisch oder per E-Mail entgegen:
0906 74-1527; fachstelle-angehoerige@lra-donau-ries.de