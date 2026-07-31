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Netzwerktreffen der ambulanten Pflegedienste im Landkreis Donau-Ries

Förderbescheide im Rahmen des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts übergeben

(lifePR) (Donauwörth, )
Auf Einladung des KompetenzNetzes Senioren, Pflege und Menschen mit Behinderung des Landratsamtes Donau-Ries kamen am 28. Juli 2026 die ambulanten Pflegedienste des Landkreises zu einem Netzwerktreffen zusammen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen der fachliche Austausch, die Stärkung der Zusammenarbeit sowie die Übergabe der Förderbescheide im Rahmen des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts.

Die stellvertretende Landrätin, Frau Gabriele Fograscher, überreichte die Bescheide in einer Gesamthöhe von 120.000 Euro persönlich und würdigte dabei das tägliche Engagement der Einrichtungen und ihrer Mitarbeitenden. „Die ambulanten Pflegedienste sind eine unverzichtbare Säule der pflegerischen Versorgung im Landkreis Donau-Ries. Mit den Fördermitteln aus dem Seniorenpolitischen Gesamtkonzept möchten wir ihre wertvolle Arbeit unterstützen und zugleich die wohnortnahe Versorgung der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig stärken“.

Im weiteren Verlauf des Treffens nutzten die Teilnehmenden die Gelegenheit, sich über aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und gemeinsame Perspektiven in der ambulanten Pflege auszutauschen.

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