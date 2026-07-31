Netzwerktreffen der ambulanten Pflegedienste im Landkreis Donau-Ries
Förderbescheide im Rahmen des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts übergeben
Die stellvertretende Landrätin, Frau Gabriele Fograscher, überreichte die Bescheide in einer Gesamthöhe von 120.000 Euro persönlich und würdigte dabei das tägliche Engagement der Einrichtungen und ihrer Mitarbeitenden. „Die ambulanten Pflegedienste sind eine unverzichtbare Säule der pflegerischen Versorgung im Landkreis Donau-Ries. Mit den Fördermitteln aus dem Seniorenpolitischen Gesamtkonzept möchten wir ihre wertvolle Arbeit unterstützen und zugleich die wohnortnahe Versorgung der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig stärken“.
Im weiteren Verlauf des Treffens nutzten die Teilnehmenden die Gelegenheit, sich über aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und gemeinsame Perspektiven in der ambulanten Pflege auszutauschen.