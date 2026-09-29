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Mähhorn- und Gosburgführung

Am Sonntag, den 04. Oktober 2026, lädt Geoparkführer Andreas Seel zu einer Führung auf dem Mähhorn und der Gosburg östlich von Huisheim ein.

(lifePR) (Wemding/Huisheim, )
Bei einer erlebnisreichen Führung erfahren die Teilnehmer Interessantes über die Geschichte und den Schutzstatus des Gebietes. Auf der größten Magerrasenfläche Huisheims erhalten sie Einblicke in die vielfältige Flora und Fauna und können mit etwas Glück den Frühlingsenzian ent decken, der sich aktuell zu seiner zweiten Blüte zeigt.

Im Anschluss begeben sich die Teilnehmer auf eine kleine Zeitreise zur Gosburg, einer prähistori schen ehemaligen Turmhügelburg zwischen Huisheim und Gosheim.

Die 2,5 km lange Führung dauert ca. 2,5 Stunden und beginnt um 14:00 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Gemeindeverwaltung, Hauptstrasse 10 in Huisheim. In Fahrgemeinschaften geht es dann zum Ausgangspunkt der Führung. Dringend erforderlich ist festes Schuhwerk. Die Teilnahme an der Führung kostet 7 Euro, Schüler und Studenten bezahlen 3,50 Euro. Anmeldung bitte unter Tel. 0151 20 296188 oder seel.andreas@gmx.de

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

 

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