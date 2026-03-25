Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1055571

Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit Pflegstraße 2 86609 Donauwörth, Deutschland https://www.donau-ries.de/
Ansprechpartner:in Herr Simon Kapfer +49 906 746333
Logo der Firma Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit

Marschübung des Feuerwehrhilfeleistungskontingentes Standard des Landkreises Donau-Ries am 28. März

(lifePR) (Donauwörth, )
Nach den Vorgaben des Bayerischen Staatsministerium des Innern haben alle Landkreise sogenannte Feuerwehrhilfeleistungskontingente vorzuplanen und mit diesen zu üben um im Ernstfall in einem außerhalb des eigenen Landkreises befindlichen Schadensgebiet bestmöglich unterstützen zu können.

Am Samstag, den 28. März 2026 von 07.00 Uhr bis voraussichtlich 14.00 Uhr findet deshalb eine sogenannte Marschübung mit dem vom Katastrophenschutz des Landratsamtes Donau-Ries in einem Sonderplan aufgestellten Feuerwehr-Hilfeleistungskontingent statt.

Geübt wird das Fahren im Verband samt technischem Halt mit der Kommunikation zwischen den insgesamt 30 Feuerwehrfahrzeugen. Aufgeteilt in drei Kolonnen führt die Route von Nördlingen über Höchstädt, Tapfheim und die Bundesstraße 2 nach Nordendorf, anschließend zurück über Monheim nach Wemding.

An der Übung nehmen insgesamt 160 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Asbach-Bäumenheim, Buchdorf, Donauwörth, Harburg, Kaisheim, Marxheim, Megesheim, Mertingen, Möttingen, Monheim, Nördlingen, Oberndorf, Oettingen, Rain, Riedlingen, Wallerstein, und Wemding sowie die Johanniter Donauwörth, die Unterstützungsgruppe Örtlicher Einsatzleiter, die Polizei, dasTHW, die Führungskräfte der Kreisbrandinspektion und Mitarbeiter des Brand- und Katastrophenschutzes des Landratsamtes teil.

Verkehrsteilnehmer bitten wir um Rücksicht und Beachtung, dass eine Kolonne als ein Fahrzeug zählt und somit Kreuzungen als eine Einheit durchqueren kann. Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis für etwaige Verkehrsbehinderungen.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.