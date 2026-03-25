Marschübung des Feuerwehrhilfeleistungskontingentes Standard des Landkreises Donau-Ries am 28. März

Nach den Vorgaben des Bayerischen Staatsministerium des Innern haben alle Landkreise sogenannte Feuerwehrhilfeleistungskontingente vorzuplanen und mit diesen zu üben um im Ernstfall in einem außerhalb des eigenen Landkreises befindlichen Schadensgebiet bestmöglich unterstützen zu können.



Am Samstag, den 28. März 2026 von 07.00 Uhr bis voraussichtlich 14.00 Uhr findet deshalb eine sogenannte Marschübung mit dem vom Katastrophenschutz des Landratsamtes Donau-Ries in einem Sonderplan aufgestellten Feuerwehr-Hilfeleistungskontingent statt.



Geübt wird das Fahren im Verband samt technischem Halt mit der Kommunikation zwischen den insgesamt 30 Feuerwehrfahrzeugen. Aufgeteilt in drei Kolonnen führt die Route von Nördlingen über Höchstädt, Tapfheim und die Bundesstraße 2 nach Nordendorf, anschließend zurück über Monheim nach Wemding.



An der Übung nehmen insgesamt 160 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Asbach-Bäumenheim, Buchdorf, Donauwörth, Harburg, Kaisheim, Marxheim, Megesheim, Mertingen, Möttingen, Monheim, Nördlingen, Oberndorf, Oettingen, Rain, Riedlingen, Wallerstein, und Wemding sowie die Johanniter Donauwörth, die Unterstützungsgruppe Örtlicher Einsatzleiter, die Polizei, dasTHW, die Führungskräfte der Kreisbrandinspektion und Mitarbeiter des Brand- und Katastrophenschutzes des Landratsamtes teil.



Verkehrsteilnehmer bitten wir um Rücksicht und Beachtung, dass eine Kolonne als ein Fahrzeug zählt und somit Kreuzungen als eine Einheit durchqueren kann. Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis für etwaige Verkehrsbehinderungen.

(lifePR) (