Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1058809

Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit Pflegstraße 2 86609 Donauwörth, Deutschland https://www.donau-ries.de/
Ansprechpartner:in Herr Simon Kapfer +49 906 746333
Logo der Firma Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit

Landratsamt Donau-Ries: Auf die richtigen Onlinedienste zurückgreifen

(lifePR) (Donauwörth, )
Immer wieder stoßen Bürgerinnen und Bürger bei der Suche nach Onlinedienstleistungen des Landratsamtes Donau-Ries auf Internetseiten privater Anbieter, die den Eindruck einer offiziellen Behördenseite erwecken. Häufig verlangen diese Seiten deutlich höhere Gebühren für Vorgänge wie beispielsweise Fahrzeugzulassungen oder -abmeldungen und arbeiten mitunter auch mit irreführenden Informationen.

Das Landratsamt Donau-Ries weist daher darauf hin, dass bei Suchmaschinen wie beispielsweise Google häufig zunächst bezahlte Anzeigen erscheinen. Diese sind mit dem Hinweis „Gesponsert“ gekennzeichnet. Dabei handelt es sich nicht um offizielle Angebote der Behörde, sondern um Werbung privater Anbieter. Bürgerinnen und Bürger müssen daher für eine Nutzung der tatsächlichen Behördendienste des Landratsamtes an diesen Einträgen vorbeiscrollen, bis die regulären Suchergebnisse angezeigt werden.

Die offizielle Internetseite des Landratsamtes Donau-Ries ist unter www.donau-ries.de  erreichbar. Ein weiterer Hinweis auf die Echtheit der Seite ist das Impressum, in dem das Landratsamt Donau-Ries als Betreiber genannt wird.
Alle Onlinedienste sind auf der Seite www.donau-ries.de/online gebündelt.

Auch bei den Gebühren gibt es klare Unterschiede: Für Onlinevorgänge auf der offiziellen Website des Landratsamtes fallen mitunter erheblich niedrigere Gebühren an, als bei Privatanbietern.

Das Landratsamt empfiehlt Bürgerinnen und Bürgern daher, bei Onlineangeboten stets genau auf die Internetadresse, das Impressum und die Gebührenstruktur zu achten, um unnötige Kosten, Ärger und Missverständnissen vorzubeugen.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.