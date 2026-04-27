Landratsamt Donau-Ries: Auf die richtigen Onlinedienste zurückgreifen
Das Landratsamt Donau-Ries weist daher darauf hin, dass bei Suchmaschinen wie beispielsweise Google häufig zunächst bezahlte Anzeigen erscheinen. Diese sind mit dem Hinweis „Gesponsert“ gekennzeichnet. Dabei handelt es sich nicht um offizielle Angebote der Behörde, sondern um Werbung privater Anbieter. Bürgerinnen und Bürger müssen daher für eine Nutzung der tatsächlichen Behördendienste des Landratsamtes an diesen Einträgen vorbeiscrollen, bis die regulären Suchergebnisse angezeigt werden.
Die offizielle Internetseite des Landratsamtes Donau-Ries ist unter www.donau-ries.de erreichbar. Ein weiterer Hinweis auf die Echtheit der Seite ist das Impressum, in dem das Landratsamt Donau-Ries als Betreiber genannt wird.
Alle Onlinedienste sind auf der Seite www.donau-ries.de/online gebündelt.
Auch bei den Gebühren gibt es klare Unterschiede: Für Onlinevorgänge auf der offiziellen Website des Landratsamtes fallen mitunter erheblich niedrigere Gebühren an, als bei Privatanbietern.
Das Landratsamt empfiehlt Bürgerinnen und Bürgern daher, bei Onlineangeboten stets genau auf die Internetadresse, das Impressum und die Gebührenstruktur zu achten, um unnötige Kosten, Ärger und Missverständnissen vorzubeugen.