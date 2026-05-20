Kinder schützen gefährdete Wiesenbrüter im Nördlinger Ries
Ein bedeutender Faktor für die Gefährdung des Nachwuchses dieser einzigartigen Wildtiere ist der Mensch. Landwirtschaftliche Bodenbearbeitung beim Bewirtschaften der Felder und das Abmähen der Wiesen setzen den Tieren erheblich zu. Darüber hinaus gehören aber auch Störungen während der Brutzeit durch Freizeitaktivitäten in besonders sensiblen Gebieten wie Spazierengehen mit frei laufenden Hunden zu den Gefährdungen. Die Gebietsbetreuung übernimmt mit ehrenamtlichen Helfern in Kooperation mit den Landwirten den Nestschutz während der Brutsaison. Unterstützung erhält sie dabei von der Wildtierrettung Ries Mitte e.V., welche von der Jägerschaft gefördert wird. Gemeinsam ziehen alle Beteiligten an einem Strang, um die letzten verbliebenen Wiesenbrüter-Arten in dieser einzigartigen Kulturlandschaft des Nördlinger Rieses für unsere eigenen Nachkommen zu erhalten.
Kürzlich fand ein gemeinsames Projekt der Grundschule Marktoffingen/Maihingen mit der Gebietsbetreuung Nördlinger Ries statt. Dieses wurde auch von der Gemeinde Maihingen unterstützt. Es war den Viertklässlern der Grundschule, welche auch den offiziellen Titel als „Geopark Ries Schule“ trägt, daher ein Anliegen, auf dieses Projekt aufmerksam zu machen und ein Vorbild für andere zu sein. In Unterstützung von der Schulleitung Fr. Hundsdorfer sowie den Eltern bastelten die Kinder Schilder mit selbst gemalten Zeichnungen, welche in einer Aktion mit der Gebietsbetreuung aufgestellt wurden und während der Brutsaison auf besondere Achtsamkeit im Wiesenbrütergebiet Maihingen hinweisen sollen.
Um die Wiesenbrüterarten auch in Zukunft zu erhalten, werden weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gesucht. Interessierte können sich bei der Gebietsbetreuung Nördlinger Ries melden. Dies ist sowohl per E-Mail unter gebietsbetreuung@lra-donau-ries.de sowie telefonisch unter 0173/5482930 möglich.
Die Arbeit der Gebietsbetreuung ist möglich dank einer Kooperation des Rieser Naturschutzvereins, der Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried und des Landkreises Donau-Ries. Gefördert wird das Projekt durch den Bayerischen Naturschutzfonds.