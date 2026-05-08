KFZ-Zulassungsbehörde am Landratsamt Donau-Ries soll serviceorientierter werden

Bereits im Wahlkampf hatte der neue Landrat des Landkreises Donau-Ries, Michael Dinkelmeier angekündigt, die Zulassungsbehörde des Landratsamtes als einen seiner ersten Schwerpunkte in den Blick zu rücken: „Gerade die Bereiche unserer Behörde mit den meisten Kundenkontakten bieten auch die größte Chance, unsere Landkreisbürgerinnen und -bürger nachhaltig von unserer Qualität zu überzeugen“, ist der neue Verwaltungschef überzeugt: „Deshalb wollen wir insbesondere bei der KFZ-Zulassung die Abwicklung für Bürgerinnen und Bürger noch effizienter gestalten.“



Neuer Leiter der Zulassungsbehörde seit 01. Mai 2026



Der neue Landrat, der zu Beginn seiner Tätigkeit am Landratsamt Donau-Ries sogar selbst in der KFZ-Zulassung tätig war, freut sich, gleich zu Amtsantritt auch einen neuen Leiter der Zulassungsbehörde begrüßen zu dürfen: Gerd Oefele, der über jahrzehntelange Erfahrung im Fachbereich Verkehrswesen am Landratsamt Donau-Ries verfügt, hat seine Stelle im Mai angetreten und erklärt: „Ich freue mich sehr darauf, diese neue Herausforderung mit den Kolleginnen und Kollegen in Donauwörth und Nördlingen angehen zu dürfen.“

Er folgt auf Barbara Mayer, die auf eigenen Wunsch innerhalb des Landratsamtes wechselte.

Landrat Dinkelmeier wünschte ihm zum Einstand viel Erfolg bei der neuen Aufgabe und bedankte sich ausdrücklich bei Barbara Mayer für ihre bisher geleisteten Dienste in diesem Bereich.



Mit ca. 50.000 Publikumsvorgängen allein im Jahr 2025 ist die Zulassungsbehörde einer der am stärksten frequentierten Bereiche des Landratsamtes Donau-Ries. Außerhalb der Parteiverkehrszeiten müssen noch eine Vielzahl an Verwaltungsarbeiten erledigt werden, wie z.B. die Rückrufaktionen der Fahrzeughersteller und die Aufforderungen bei fehlenden Versicherungsschutz.



Ein Hebel zur weiteren Effizienzsteigerung könnte dabei insbesondere die vermehrte Nutzung der umfangreichen Onlineangebote sein. So wurden im vergangenen Jahr nur etwa 10 % aller Vorgänge in diesem Bereich digital eingereicht, obwohl so nicht nur Wartezeiten vermieden werden können, sondern – eine Vorgabe des Bundesgesetzgebers – auch deutlich günstigere Preise anfallen. Die Zulassungsstelle wird über diese Möglichkeit vermehrt informieren.



Bald werden zudem die aktuellen Wartezeiten einfach auf der Website des Landratsamts einsehbar sein. So können die Bürgerinnen und Bürger ihren Besuch besser planen. Mittlerweile gibt es auch eine zentrale Telefonnummer für Anfragen zur Kfz-Zulassung, nämlich die 0906/74-1222. Diese kann sowohl für Fragen an die Zulassungsstelle in Donauwörth als auch an die in Nördlingen genutzt werden.



Landrat Michael Dinkelmeier betont: „Digitale Angebote werden ein Baustein sein, uns ist aber auch wichtig, im direkten Bürgerkontakt zu überzeugen.“

(lifePR) (