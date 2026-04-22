Jeder Baum zählt: Zum Tag des Baumes gemeinsam 100.000 Bäume für den Landkreis Donau-Ries

Bäume sind wahre Alleskönner: Sie schützen das Klima, fördern die Artenvielfalt und steigern ganz konkret die Lebensqualität vor Ort. Anlässlich desruft der Landkreis Donau-Ries Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Unternehmen und Kommunen erneut dazu auf, sich aktiv an dem Mitmachprojektzu beteiligen.Mit der landkreisweiten Aktion verfolgt der Landkreis ein klares Ziel: Gemeinsam sollengepflanzt werden – als wirksamer Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. Denn Bäume binden CO₂, spenden Schatten, verbessern das Mikroklima und bieten Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Gerade angesichts der zunehmenden Folgen des Klimawandels gewinnen Neupflanzungen immer mehr an Bedeutung.Mitmachen ist einfach: Jeder neu gepflanzte Baum zählt – ob im eigenen Garten, auf einer Streuobstwiese, als gemeinschaftlicher „Bürgerwald“ oder auf dem Firmengelände. Wichtig ist, dass es sich um zusätzliche Pflanzungen handelt. Die gepflanzten Bäume können anschließend unkompliziert beim Landratsamt gemeldet und so Teil der offiziellen Zählung werden.Der Tag des Baumes bietet einen idealen Anlass, aktiv zu werden und ein sichtbares Zeichen für eine nachhaltige Zukunft im Landkreis Donau-Ries zu setzen. Alle Teilnehmenden erhalten außerdem eine Urkunde sowie – je nach Anzahl der gepflanzten Bäume – eine Plakette oder ein Schild als Anerkennung.Das Projekt wird betreut in der Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit. Weitere Informationen zum Projekt, zur Meldung der Bäume und zu empfohlenen klimaresistenten Baumarten gibt es unter