Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1058259

Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit Pflegstraße 2 86609 Donauwörth, Deutschland https://www.donau-ries.de/
Ansprechpartner:in Herr Simon Kapfer +49 906 746333
Logo der Firma Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit

Jeder Baum zählt: Zum Tag des Baumes gemeinsam 100.000 Bäume für den Landkreis Donau-Ries

(lifePR) (Donauwörth, )
Bäume sind wahre Alleskönner: Sie schützen das Klima, fördern die Artenvielfalt und steigern ganz konkret die Lebensqualität vor Ort. Anlässlich des Tags des Baumes am 25. Aprilruft der Landkreis Donau-Ries Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Unternehmen und Kommunen erneut dazu auf, sich aktiv an dem Mitmachprojekt „100.000 Bäume für den Landkreis Donau-Ries“ zu beteiligen.

Mit der landkreisweiten Aktion verfolgt der Landkreis ein klares Ziel: Gemeinsam sollen 100.000 zusätzliche Bäumegepflanzt werden – als wirksamer Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. Denn Bäume binden CO₂, spenden Schatten, verbessern das Mikroklima und bieten Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Gerade angesichts der zunehmenden Folgen des Klimawandels gewinnen Neupflanzungen immer mehr an Bedeutung.

Mitmachen ist einfach: Jeder neu gepflanzte Baum zählt – ob im eigenen Garten, auf einer Streuobstwiese, als gemeinschaftlicher „Bürgerwald“ oder auf dem Firmengelände. Wichtig ist, dass es sich um zusätzliche Pflanzungen handelt. Die gepflanzten Bäume können anschließend unkompliziert beim Landratsamt gemeldet und so Teil der offiziellen Zählung werden.

Der Tag des Baumes bietet einen idealen Anlass, aktiv zu werden und ein sichtbares Zeichen für eine nachhaltige Zukunft im Landkreis Donau-Ries zu setzen. Alle Teilnehmenden erhalten außerdem eine Urkunde sowie – je nach Anzahl der gepflanzten Bäume – eine Plakette oder ein Schild als Anerkennung.

Das Projekt wird betreut in der Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit. Weitere Informationen zum Projekt, zur Meldung der Bäume und zu empfohlenen klimaresistenten Baumarten gibt es unter
www.donau-ries.de/100-000-baeume.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.