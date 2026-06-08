Jede Sekunde zählt – Ersthelfer für die App „Region der Lebensretter“ gesucht!

Die kritische Zeitlücke schließen
Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zählt jede Sekunde. Bereits nach drei Minuten ohne Herzdruckmassage beginnt das Gehirn unwiederbringlichen Schaden zu erleiden. Da der Rettungsdienst aufgrund von Anfahrtswegen im Durchschnitt zehn bis elf Minuten benötigt, entsteht ein „therapiefreies Intervall“, das durch professionelle Hilfe allein oft nicht rechtzeitig überbrückt werden kann.
„Mit dem Beitritt zur ‚Region der Lebensretter‘ im Oktober 2025 haben wir das technische Fundament für eine schnellere Notfallhilfe gelegt“, erklärt Landrat Michael Dinkelmeier. „Doch Technik allein rettet keine Leben – es sind die Menschen in unserem Landkreis, die im Ernstfall den entscheidenden Unterschied machen. Wir benötigen eine starke und flächendeckende Gemeinschaft aus qualifizierten Ersthelfern, um die Überlebenschancen bei einem Herzstillstand in unserer Region massiv zu erhöhen. Jede Registrierung zählt.“
Intelligente Ersthelfer-Alarmierung aus der Nachbarschaft
Das System nutzt eine App-basierte Ortung, um qualifizierte Ersthelfer in unmittelbarer Nähe des Notfallortes zu identifizieren. Zeitgleich mit dem Rettungsdienst alarmiert die Leitstelle diese Freiwilligen. Sie werden in der App zum Einsatzort navigiert und falls verfügbar zum nächsten automatisierten externen Defibrillator (AED). Da sich die Ersthelfer oft nur wenige hundert Meter entfernt befinden, können sie die lebenswichtige Herzdruckmassage bereits Minuten vor dem Eintreffen des Rettungswagens einleiten. Diese Zeitersparnis ist der entscheidende Faktor für eine erfolgreiche Reanimation.
Aufruf zur Mitwirkung
Um sicherzustellen, dass in jedem Teil des Landkreises – insbesondere in den ländlichen Gebieten – ein Lebensretter innerhalb kürzester Zeit vor Ort ist, ist eine hohe Dichte an registrierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern erforderlich. Gerade Einsatzkräfte aus Feuerwehr, Rettungsdiensten, Hilfsorganisationen sowie Fachkräfte aus dem medizinischen und pflegerischen Bereich sind aufgrund ihrer Kenntnisse und Erfahrung prädestiniert, Teil dieses Lebensretternetzwerkes zu werden. Der Landkreis bittet daher Bürgerinnen und Bürger mit medizinischer Qualifikation um Unterstützung.
Registrierung und Validierung
Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. Alarmiert wird nur, wer sich in der Nähe eines Notfalls befindet und in der App als verfügbar markiert ist.
Interessierte können die App „Region der Lebensretter“ herunterladen und ihr Profil inklusive eines Qualifikationsnachweises hinterlegen. Nach einer Prüfung erfolgt die Freischaltung für das System.
- App-Download: Laden Sie die App „Region der Lebensretter“ im Google Play Store oder Apple App Store herunter.
- Profil erstellen: Registrieren Sie sich mit Ihren persönlichen Daten und Kontaktdaten direkt in der App. Wählen Sie hierbei die Region „Augsburg“ und die für Sie passende Organisation aus.
- Qualifikation: Laden Sie Ihren medizinischen Qualifikationsnachweis (z. B. Urkunde, Zeugnis oder Dienstausweis) hoch.
- Validierung: Die zuständige Stelle prüft Ihre Dokumente auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
- Aktivierung: Nach erfolgreicher Prüfung erfolgt die Freischaltung. Sie sind ab sofort als Lebensretter im System sichtbar und alarmierbar.
Alle registrierten Ersthelfer sind während ihres Einsatzes über die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert – unabhängig davon, ob sie im Rahmen ihrer Organisation oder privat alarmiert werden. Der Schutz umfasst sowohl den Einsatz selbst als auch den Weg dorthin und zurück.
Die Registrierung ist ab sofort möglich. Sollten Sie bereits in einer anderen Region registriert sein, ist keine erneute Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.regionderlebensretter.de. Bei Rückfragen können Sie sich außerdem an augsburg@regionderlebensretter.de wenden.