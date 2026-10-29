Jahrestreffen der Nachhaltigkeits-Aktiven im Landkreis Donau-Ries
Der Landkreis Donau-Ries lädt am Montag, den 16. November 2026, alle Engagierten, Initiativen, Vereine und Interessierten zum Jahrestreffen der Nachhaltigkeits-Aktiven in den Sitzungssaal des Landratsamtes Donau-Ries ein. Die Veranstaltung bietet eine Plattform für Austausch, Vernetzung und neue Impulse rund um das Thema Nachhaltigkeit in der Region.
Mit der Gründung des Nachhaltigkeits-Netzwerkes im Herbst 2025 wurde ein Forum geschaffen, das Menschen und Organisationen zusammenbringt, die sich für eine nachhaltige Entwicklung im Landkreis einsetzen. Ziel ist es, bestehende Aktivitäten sichtbar zu machen, voneinander zu lernen und gemeinsame Projekte anzustoßen.
Ab 16 Uhr besteht die Möglichkeit zum Ankommen und Kennenlernen. Auf vielfachen Wunsch der Netzwerkmitglieder erhalten bestehende Initiativen und Projekte diesmal zudem die Gelegenheit, ihre Arbeit an eigenen Infoständen vorzustellen und mit anderen Aktiven ins Gespräch zu kommen. Nach der Begrüßung durch Landrat Michael Dinkelmeier werden aktuelle Entwicklungen und Aktivitäten des Netzwerks vorgestellt.
Ein besonderer Höhepunkt des Nachmittags, um 17 Uhr, ist der Vortrag der Journalistin und Klimaaktivistin Louisa Schneider. Unter dem Titel „Grad jetzt – Warum wir die Hoffnung nicht aufgeben dürfen“ berichtet sie von ihren Reisen in verschiedene Regionen der Welt, die bereits heute besonders stark von den Folgen der Klimakrise betroffen sind. Gleichzeitig zeigt sie anhand inspirierender Beispiele, wie Menschen durch innovative Projekte und gemeinsames Handeln positive Veränderungen bewirken können.
Im Anschluss stehen bei einem Imbiss die Präsentationen der Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartner sowie der persönliche Austausch im Mittelpunkt.
Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich bis zum 11. November 2026 online anmelden unter: https://www.donau-ries.de/nachhaltigkeits-aktive
Für Fragen stehen Lena Dorn (lena.dorn@lra-donau-ries.de) und Julia Mecklinger (Tel. julia.mecklinger@lra-donau-ries.de) aus der Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit jederzeit zur Verfügung. Die Stabsstelle gestaltet gemeinsam mit ihren Partnern die nachhaltige Entwicklung des Landkreises und setzt Impulse für Wirtschaft, Lebensqualität, Klimaschutz und regionale Zusammenarbeit.