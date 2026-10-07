Interkulturelle Woche im Landratsamt Donau-Ries: Marius Jung regt zum Nachdenken über Vorurteile an
Im Anschluss an die Lesung hatten die Besucherinnen und Besucher Gelegenheit, mit Marius Jung ins Gespräch zu kommen. In der Diskussionsrunde wurden persönliche Erfahrungen und unterschiedliche Sichtweisen ausgetauscht. Die Veranstaltung machte deutlich, wie wichtig ein offener Dialog für ein respektvolles und vielfältiges Miteinander ist.
Haben Sie Interesse an der Arbeit der Integrationslotsinnen und Migrationsbeauftragten des Landkreises oder möchten sich ehrenamtlichen engagieren?
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