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Interkulturelle Woche im Landratsamt Donau-Ries: Marius Jung regt zum Nachdenken über Vorurteile an

(lifePR) (Donauwörth, )
Über 60 Interessierte folgten am Dienstag, 29. September, der Einladung zur Autorenlesung mit Marius Jung im Landratsamt Donau-Ries. Organisiert wurde die Veranstaltung von den hauptamtlichen Integrationslotsinnen und der Migrationsbeauftragten des Landkreises im Rahmen der Interkulturellen Woche, die auch in diesem Jahr unter dem Motto „Dafür!“ steht. Der Autor und Kabarettist setzte sich unter dem Titel „Über deine Vorurteile und meine“ humorvoll und zugleich nachdenklich mit Vorurteilen und Rassismus auseinander.

Im Anschluss an die Lesung hatten die Besucherinnen und Besucher Gelegenheit, mit Marius Jung ins Gespräch zu kommen. In der Diskussionsrunde wurden persönliche Erfahrungen und unterschiedliche Sichtweisen ausgetauscht. Die Veranstaltung machte deutlich, wie wichtig ein offener Dialog für ein respektvolles und vielfältiges Miteinander ist. 

Haben Sie Interesse an der Arbeit der Integrationslotsinnen und Migrationsbeauftragten des Landkreises oder möchten sich ehrenamtlichen engagieren?

Weitere Informationen finden Sie unter www.donau-ries.de/migration. Gerne können Sie mit uns unter migration@lra-donau-ries.de in Kontakt treten.

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