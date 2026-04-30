Gut vorbereitet gemeinsam feiern – Fortbildungsveranstaltung des Landkreises ‚How To Vereinsfeste‘ begeistert Ehrenamtliche

Organisiert wurde die Fortbildung von der Ehrenamtsbeauftragten des Landkreises, Karin Brechenmacher. 287 Ehrenamtliche aus Vereinen im ganzen Landkreis nahmen teil. Sie kamen, um neue Sicherheit zu gewinnen, Fragen zu klären – und um sich ermutigen zu lassen. „Zwei Dinge sind uns heute besonders wichtig: Alle Fachstellen wollen helfen und Unterstützer der Vereine sein. Und: Reden hilft. Wer sich meldet und Fragen stellt, findet fast immer eine machbare Lösung“, fasste Brechenmacher die Kernbotschaften des Abends zusammen.
Auch der scheidende Landrat Stefan Rößle war vor Ort. Er betonte, dass Vereinsfeste eine große Bedeutung für das Zusammenleben haben. Die Unterstützung der Vereine sei ihm immer ein wichtiges Anliegen gewesen. Ziel der Veranstaltung sei es, Fehler zu vermeiden und den Ehrenamtlichen Sicherheit zu geben.
Inhaltlich bot der Abend viele praxisnahe Informationen:
- Maximilian Rammler vom Ordnungsamt Donauwörth erklärte, wie und wann Veranstaltungen bis 200 Teilnehmende in der Kommune gemeldet werden.
- Für größere Veranstaltungen ab 200 Personen zeigte Philipp Stimpfle vom Landratsamt Donau‑Ries, Bauwesen, worauf es ankommt.
- Polizeihauptkommissar Tobias Eska vom Polizeipräsidium Schwaben Nord nahm die Sorge vor Haftung und machte Mut: Wichtig sei, sich vorher Gedanken zu machen und Risiken zu minimieren.
- Norbert Jawansky vom BRK Nordschwaben informierte über Sanitätsdienste, Besetzung und Kosten.
Bei weiteren Fragen steht Ihnen auch die Ehrenamtsbeauftragte Karin Brechenmacher unter der Mail-Adresse ehrenamt@lra-donau-ries.de und der Telefonnummer 0906/74-6655 jederzeit gerne zur Verfügung. Sie ist Teil der Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit, die von Klemens Heininger geleitet wird.