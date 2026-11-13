Gesundheitsrisiko Übergewicht: Landkreis Donau-Ries handelt

Der Landkreis Donau-Ries ist gesundheitlich insgesamt gut aufgestellt. Doch eine Zahl sollte aufrütteln: 11,14 Prozent der Bevölkerung sind von Adipositas betroffen. Damit liegt der Landkreis über dem bayerischen Durchschnitt von 10,09 Prozent. Noch deutlicher ist der Trend: Seit 2015 ist die Adipositas-Häufigkeit im Donau-Ries um 19,58 Prozent gestiegen, in Bayern lediglich um 9,30 Prozent.



Kurz gesagt: Hier gibt es im Landkreis Donau-Ries noch Entwicklungspotential.



Bei einem Termin im Landratsamt kamen Landrat Michael Dinkelmeier, AOK-Direktorin Michaela Kluger, Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré, Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner und Vertreter des Gesundheitsamt zur Vorstellung des Atlas zusammen.



Neben Adipositas zeigt der GesundheitsatlasPRO weitere Herausforderungen: Bluthochdruck betrifft mit 32,57 Prozent fast ein Drittel der Bevölkerung. Gleichzeitig ist die Gruppe der 65- bis 74-Jährigen seit 2015 um 27,6 Prozent gewachsen



„Daten allein verändern noch nichts. Entscheidend ist, was wir gemeinsam daraus machen. Wir wollen die Menschen im Donau-Ries erreichen, für ihre Gesundheit sensibilisieren und vor allem Lust auf Bewegung und einen gesunden Lebensstil machen.“, so AOK-Direktorin Michaela Kluger.



Dazu wurde anschließend diskutiert und erste Ideen, wie z. B. ein gemeinsamer Aktionstag, ausgetauscht.

(lifePR) (