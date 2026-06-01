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Geoparkführung ins Blaue

(lifePR) (Harburg, )
Am Sonntag, 7. Juni 2026, lädt Geopark Ries Führer Andreas Seel zu einer besonderen Wanderung „ins Blaue“ ein.

Die Tour mit unbekanntem Ziel führt zu exponierten Aussichtspunkten mit beeindruckender Fernsicht, zu Naturschönheiten und geschichtsträchtigen Orten. Die rund fünf Kilometer lange Wanderung dauert etwa 2,5 bis 3 Stunden und beginnt um 14 Uhr. Die Strecke ist auch für ungeübte Wanderer geeignet; lediglich eine Steigung stellt eine kleine Herausforderung dar.

Treffpunkt ist der Burgfeldring 28 in 86655 Heroldingen. Festes Schuhwerk ist unbedingt erforderlich, zudem werden ein Getränk und lange Beinkleidung empfohlen.

Die Teilnahme kostet 6 Euro, ermäßigt 3 Euro. Anmeldung bitte unter Tel. 0151 20 296 188 oder seel.andreas@gmx.de

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