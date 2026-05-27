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Geoparkführung Geotope Kühstein Mönchsdeggingen

(lifePR) (Nördlingen, )
Am Samstag, 30.05.2026, führt die Diplom-Geographin und Geoparkführerin Kathrin Schön durch die Geotope Kühstein in Mönchsdeggingen am südlichen Riesrand. Es geht mit Panoramablick über Magerrasen mit seltenen Tier- und Pflanzenarten und durch den Kunstwald. An einem Aussichtspunkt erfahren die Teilnehmer von der Riesentstehung. Außerdem bieten zwei ehemalige Steinbrüche Einblicke in einen 160 Mio. Jahre alten Riffgürtel sowie in das Mündungsdelta des Ries-Sees. Benötigt werden festes Schuhwerk sowie gegebenenfalls Sonnen- oder Regenschutz. Die Führung startet um 14:00 Uhr und dauert ca. zwei Stunden. Die Teilnahme an der Exkursion kostet für Erwachsene 6 €, ermäßigt für Schüler, Azubis und Studenten 3 €. Kinder unter 14 Jahren sind frei. Eine Anmeldung unter info@geo-idea.de oder Tel. 09081/2751335 ist unbedingt erforderlich. Informationen zu dieser und zu weiteren Geoparkführungen unter www.geopark-ries.de/veranstaltungen.

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