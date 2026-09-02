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Geologische Exkursion zu aktiven Steinbrüchen im Geopark Ries

PKW-Exkursion mit Dr. Sabine Heuschkel und Geologin Gisela Pösges

(lifePR) (Harburg (Schwaben), )
Der UNESCO Global Geopark Ries lädt anlässlich der Vortrags- und Führungsreihe zum 20-jährigen Jubiläum als Nationaler Geopark am Samstag, den 19. September 2026, zu einer spannenden geologischen PKW-Exkursion zu ausgewählten, aktiven Steinbrüchen ein.

Unter der Leitung von Dr. Sabine Heuschkel (Märker Zement GmbH) und der Geologin Gisela Pösges (Geopark Ries e. V.) erhalten die Teilnehmer von 13 bis ca. 18 Uhr Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Rieskraters sowie in die heutige Nutzung der Riesgesteine im Erd- und Tiefbau mit Schotter, Sand, Kies und Jurakalk sowie in der Kalk- und Zementindustrie.

Auf dem Programm stehen Besuche des Steinbruchs der Bschor GmbH bei Ronheim, der Märker-Steinbrüche bei Harburg sowie des Kalksteinbruchs der Firma Eireiner GmbH bei Wemding. An den verschiedenen Stationen wird auf die geologischen Besonderheiten des Rieskraters und typische Einschlagsgesteine eingegangen. Es werden Aufschlüsse am Kraterrand besucht sowie moderne Verfahren der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung vorgestellt. Die Firma Märker Zement GmbH gewährt dabei nicht nur Einblick in aktiv genutzte Steinbrüche, sondern lädt die Teilnehmer anschließend auch zur Besichtigung des Märker-Besucherzentrums ein.

Die Teilnahme ist kostenlos und nur nach vorheriger Anmeldung unter www.geopark-ries.de/... möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung sind unbedingt erforderlich.

Die Veranstalter freuen sich auf interessante Einblicke in die Geologie des Rieskraters und die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten seiner einzigartigen Gesteine. Glückauf!

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