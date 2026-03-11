Kontakt
Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit Pflegstraße 2 86609 Donauwörth, Deutschland https://www.donau-ries.de/
Ansprechpartner:in Herr Simon Kapfer +49 906 746333
Gemeinsam Gutes tun: Personalrat des Landratsamtes Donau-Ries übergibt 2.100 Euro an regionale Organisationen

Aus vielen kleinen Beiträgen ist ein starkes Zeichen der Solidarität entstanden: Durch Sammlungen im Amt sowie einer Christbaumverlosung während der Personalversammlung kamen knapp 2.500 Euro zusammen.

Ein Teil der Spenden unterstützt – wie bereits in den vergangenen Jahren – ein Patenkindprojekt in Afrika. Die verbleibenden 2.100 Euro wurden nun zu gleichen Teilen an drei gemeinnützige Organisationen aus der Region übergeben.

Mit der Unterstützung möchte der Personalrat die wertvolle Arbeit in der Region würdigen. Mit großer Freude konnten jeweils 700 Euro an den Glühwürmchen e.V., den Verein Kinderherz aus Wemding und die Hermann-Kessler-Schule der Lebenshilfe in Möttingen übergeben werden. Diese Vereine engagieren sich täglich für Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen und leisten damit einen wichtigen Beitrag für ein soziales und lebenswertes Miteinander in der Region.

Die Spendenaktion wurde innerhalb der Belegschaft organisiert und stieß auf große Resonanz. Zahlreiche Beschäftigte beteiligten sich an den Sammlungen oder kauften Lose für die Christbaumverlosung an der Weihnachtsfeier. So kam Schritt für Schritt die beachtliche Summe zusammen.

„Die große Beteiligung hat uns sehr gefreut“, betonte der Personalratsvorsitzende Alexander Wolfinger bei der Übergabe der Spenden: „Sie zeigt, dass wir als Kolleginnen und Kollegen nicht nur im Arbeitsalltag zusammenhalten, sondern auch bereit sind, Verantwortung für unsere Gesellschaft zu übernehmen.“

Der Personalrat bedankte sich herzlich bei allen Beschäftigten, die diese Aktion möglich gemacht haben.

