Gelbes Band bedeutet: "Ernten erlaubt"
Auch Landrat Michael Dinkelmeier freut sich über den Erfolg der Aktion: „Mit dem Gelben Band können gute Früchte vor dem Verderben gerettet und ganz niederschwellig und nachhaltig regionale Früchte geerntet werden. Wir freuen uns sehr über Ihre Beteiligung an der Aktion.“
In unserer Region fällt in diesem Jahr ähnlich wie im Vorjahr die Obsternte sehr unterschiedlich aus. Viele Bäume haben 2025 sehr viele Früchte getragen und deshalb in diesem Jahr einen nicht so üppigen bis teilweise gar keinen Behang. Diese auftretende Alternanz ist ganz natürlich und auch abhängig von der Sorte des jeweiligen Baums. Bis zu einem gewissen Grad kann sie durch den Schnitt reguliert werden. Auch die extreme Trockenheit hat Einflüsse auf den Ertrag. Die Früchte sind weniger groß als gewohnt, der Vorerntefruchtfall tritt teilweise sehr ausgeprägt auf und der Ertrag ist geringer.
Trotzdem gibt es viele Apfel- und Birnbäume die drauf warten beerntet zu werden. Eine Teilnahme an der Aktion, die sich in den letzten Jahren etabliert hat und auch vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft unterstützt wird, ist ganz einfach: Die Baumbesitzenden markieren ihre Obstbäume mit einem gelben Band und geben die Früchte so zur Ernte der Allgemeinheit frei. Jeder der teilnehmen möchte bringt dafür selbständig Bänder am Stamm der eigenen Bäumen an. Wer ernten möchte darf dies an markierten Bäumen kostenlos und ohne Rücksprache, auf eigene Gefahr tun.
Um großes Suchen zu vermeiden können interessierte Pflücker die Baumstandorte im Landkreis unter www.donau-ries.de/gelbesband in einer interaktiven Karte übersichtlich auf einen Blick erkennen.
Wer als Baumbesitzer seine markierten Bäume der Online-Karte hinzufügen lassen möchte oder Fragen zur Aktion hat kann sich bei der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege im Landratsamt (0906/74-6131) melden.