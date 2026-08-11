Frühzeitig stärken, gemeinsam wachsen
Elternkurs „Kess-erziehen – Von Anfang an“ ab 21. Oktober 2026 in Donauwörth
Der Kurs richtet sich an Eltern von Kindern im Alter von einem bis drei Jahren. Im Mittelpunkt stehen die Stärkung der Eltern in ihrer Erziehungskompetenz sowie ein wertschätzender und entwicklungsfördernder Umgang mit dem Kind. „Kess“ steht dabei für kooperativ, ermutigend, sozial und situationsorientiert.
Landrat Michael Dinkelmeier sieht in dem Angebot einen wichtigen Beitrag zur frühzeitigen Unterstützung von Familien: „Erziehung ist eine Aufgabe, die von Anfang an beginnt und Familien über viele Jahre begleitet. Gerade deshalb ist es wichtig, Eltern frühzeitig zu stärken und ihnen Sicherheit und Orientierung für den Familienalltag zu geben. Prävention bedeutet für uns auch, Familien dort zu unterstützen, wo die Weichen für ein gutes und gelingendes Miteinander gestellt werden.“
Der Kurs vermittelt praxisnahe Anregungen für typische Situationen im Familienalltag. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzen sich mit der Entwicklung ihres Kindes auseinander, lernen unterschiedliche Blickwinkel auf herausfordernde Situationen kennen und erhalten konkrete Impulse für den Umgang mit Konflikten und Bedürfnissen. Dabei geht es nicht um Patentrezepte, sondern darum, Eltern in ihrer eigenen Erziehungskompetenz zu stärken und sie zu ermutigen, ihren individuellen Weg zu finden.
„Gerade in den ersten Jahren entstehen viele neue Situationen, auf die Eltern nicht immer vorbereitet sein können. Der Austausch mit anderen Eltern und die fachliche Begleitung können hier eine wertvolle Unterstützung sein“, erklärt Nadine Schmid, zertifizierte Kess-Kursleiterin und selbst Mutter. Sie leitet den Kurs in Donauwörth.
Auch der Austausch untereinander ist ein wichtiger Bestandteil des Angebots. In einer wertschätzenden Atmosphäre können Eltern eigene Erfahrungen einbringen, Fragen besprechen und gemeinsam nach Lösungen für Herausforderungen im Familienalltag suchen.
Der von der Kolpingsfamilie Donauwörth organisierte Kurs findet an fünf Mittwochabenden statt und beginnt am 21. Oktober 2026. Die Termine finden jeweils von 19:00 bis ca. 21:00 Uhr im Kolpinghaus Donauwörth, Adolph-Kolping-Str. 1, 86609 Donauwörth, statt.
Die Teilnahmegebühr beträgt nur 45 Euro pro Person beziehungsweise 70 Euro für Paare, da der Kurs finanziell vom Landratsamtes Donau-Ries unterstützt wird. Interessierte können sich ab sofort bei Frau Ingrid Hertle, Kolpingsfamilie Donauwörth unter E-Mail ingridbh@gmx.de anmelden.
Vorankündigung
Frühzeitig stärken, gemeinsam wachsen
Elternkurs „Kess-erziehen – Von Anfang an“ ab 21. Oktober 2026 in Donauwörth – Jetzt anmelden!
Wie kann Familienleben von Anfang an gut gelingen? – Der Elternkurs Kess-erziehen „Von Anfang an“ gibt Eltern von Kindern im Alter von einem bis drei Jahren praktische Anregungen, Orientierung und Unterstützung für den Familienalltag.
An fünf Mittwochabenden, beginnend am 21. Oktober 2026, jeweils von 19:00 bis ca. 21:00 Uhr, geht es unter anderem um die kindliche Entwicklung, einen wertschätzenden Umgang miteinander und den Umgang mit herausfordernden Alltagssituationen. Geleitet wird der Kurs von der zertifizierten Kess-Kursleiterin Nadine Schmid.
Der Kurs findet im Kolpinghaus Donauwörth, Adolph-Kolping-Str. 1, 86609 Donauwörth, statt. Die Teilnahme kostet 45 Euro pro Person bzw. 70 Euro für Paare. Für Kolping-Mitglieder gibt es zusätzlich 10 Euro Nachlass.
Anmeldung über Ingrid Hertle, Kolpingsfamilie Donauwörth, ingridbh@gmx.de
Nähere Informationen unter https://familie.donau-ries.de/bildung/familienbildung oder www.kolping-aktuell.de/V2027