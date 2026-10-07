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Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit Pflegstraße 2 86609 Donauwörth, Deutschland https://www.donau-ries.de/
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Frühzeitig stärken, gemeinsam wachsen – NOCH FREIE RESTPLÄTZE!

Elternkurs „Kess-erziehen (für Eltern mit Kindern von 1 – 3 Jahren) – Von Anfang an“ ab 21. Oktober 2026 in Donauwörth – Jetzt anmelden!

(lifePR) (Donauwörth, )
Wie kann Familienleben von Anfang an gut gelingen? – Der Elternkurs Kess-erziehen „Von Anfang an“ gibt Eltern von Kindern im Alter von einem bis drei Jahren praktische Anregungen, Orientierung und Unterstützung für den Familienalltag.

An fünf Mittwochabenden, beginnend am 21. Oktober 2026, jeweils von 19:00 bis ca. 21:00 Uhr, geht es unter anderem um die kindliche Entwicklung, einen wertschätzenden Umgang miteinander und den Umgang mit herausfordernden Alltagssituationen. Geleitet wird der Kurs von der zertifizierten Kess-Kursleiterin Nadine Schmid.

Der Kurs findet im Kolpinghaus Donauwörth, Adolph-Kolping-Str. 1, 86609 Donauwörth, statt. Die Teilnahme kostet 45 Euro pro Person bzw. 70 Euro für Paare. Für Kolping-Mitglieder gibt es zusätzlich 10 Euro Nachlass.

Anmeldung über Ingrid Hertle, Kolpingsfamilie Donauwörth, ingridbh@gmx.de

Nähere Informationen unter https://familie.donau-ries.de/bildung/familienbildung oder www.kolping-aktuell.de/V2027

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