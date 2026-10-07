Frühzeitig stärken, gemeinsam wachsen – NOCH FREIE RESTPLÄTZE!
Elternkurs „Kess-erziehen (für Eltern mit Kindern von 1 – 3 Jahren) – Von Anfang an“ ab 21. Oktober 2026 in Donauwörth – Jetzt anmelden!
An fünf Mittwochabenden, beginnend am 21. Oktober 2026, jeweils von 19:00 bis ca. 21:00 Uhr, geht es unter anderem um die kindliche Entwicklung, einen wertschätzenden Umgang miteinander und den Umgang mit herausfordernden Alltagssituationen. Geleitet wird der Kurs von der zertifizierten Kess-Kursleiterin Nadine Schmid.
Der Kurs findet im Kolpinghaus Donauwörth, Adolph-Kolping-Str. 1, 86609 Donauwörth, statt. Die Teilnahme kostet 45 Euro pro Person bzw. 70 Euro für Paare. Für Kolping-Mitglieder gibt es zusätzlich 10 Euro Nachlass.
Anmeldung über Ingrid Hertle, Kolpingsfamilie Donauwörth, ingridbh@gmx.de
Nähere Informationen unter https://familie.donau-ries.de/bildung/familienbildung oder www.kolping-aktuell.de/V2027