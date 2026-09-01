Für mehr Sonnenschutz: Fünf UV-Index-Tafeln an Kommunen mit Kneipp-Anlagen übergeben

Das Gesundheitsamt Donau-Ries und die Gesundheitsregionplus haben die Vergabe von fünf UV-Index-Tafeln an Kommunen mit Kneipp-Anlage im Landkreis erfolgreich abgeschlossen. Die Initiative fördert den präventiven Sonnenschutz an öffentlich zugänglichen Kneipp-Anlagen und ist Teil der regionalen Umsetzung des Bayerischen Masterplans Prävention.



Die Aktion unterstützt das Projekt „Watchout – Für mehr UV-Schutz im Alltag“ der Deutschen Krebshilfe und der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention (ADP). Ziel ist es, Menschen für die UV-Belastung zu sensibilisieren und Schutzempfehlungen zu geben.



„Da Kneipp-Anlagen als Orte der Gesundheitsförderung im Freien dienen, ergänzen die neuen Informationstafeln das dortige Angebot um den Aspekt des Hautschutzes“, erläutert Julia Lux, Geschäftsstellenleitung der Gesundheitsregionplus Landkreis Donau-Ries.



Die UV-Index-Tafeln informieren Bürgerinnen und Bürger über den UV-Index, ein international standardisiertes Maß für die Intensität der UV-Strahlung. Über einen integrierten QR-Code können Besucher das aktuelle Risiko für Hautschäden direkt vor Ort abrufen. Dies ermöglicht eine sofortige Anpassung der Schutzmaßnahmen, wie die Wahl geeigneter Kleidung, das Aufsuchen von Schatten oder die Verwendung von Sonnenschutzmitteln.



Die Vergabe der fünf Tafeln richtete sich an Kommunen, die eine öffentlich zugängliche Kneipp-Anlage betreiben. Landrat Michael Dinkelmeier freut sich über die erfolgreiche Aktion: „Die Platzierung der UV-Index-Tafeln an den Kneipp-Anlagen markieren einen weiteren Schritt zur Stärkung der gesundheitlichen Prävention in unserem Landkreis.“



Folgende Kommunen haben eine UV-Index-Tafel für die jeweilige Kneipp-Anlage vor Ort erhalten: Gemeinde Huisheim, Gemeinde Mertingen, Gemeinde Münster, Gemeinde Rögling, Stadt Wemding.

(lifePR) (