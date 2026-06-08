Führungen im Botanischen Obstgarten Donau-Ries
Jeder, der sich dafür interessiert, ist herzlich eingeladen teilzunehmen. Bitte an festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung denken.
Zwischen Wemding und Fessenheim, auf Höhe des Wemdinger Rieds, liegt der Obstgarten des Landkreises Donau-Ries auf Schäbles Schenkung. Der im Sommer 2022 eröffnete Garten ist frei zugänglich und lädt Besucher ein, zu Verweilen und mehr über alte Obstsorten zu erfahren. Individuelle Führungen für Kleingruppen sind auf Anfragen ebenfalls möglich.
Fachlich betreut wird der Garten von den Paul Buß, Dr. Silke Peterek und Sophia Och. Die Pflege übernimmt die Kreisgärtnerei, sowie Ehrenamtliche aus den Gartenbauvereinen. Die Kreisfachberatung ist jeden letzten Freitag im Monat vor Ort und beantwortet auch hier gerne Ihre Fragen.