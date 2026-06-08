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Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit Pflegstraße 2 86609 Donauwörth, Deutschland https://www.donau-ries.de/
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Führungen im Botanischen Obstgarten Donau-Ries

(lifePR) (Donauwörth, )
Die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege bietet am Montag, den 29. Juni 2026 um 19.00 Uhr die zweite von drei öffentlichen Führungen in diesem Jahr durch den Botanischen Obstgarten Donau-Ries an.
Jeder, der sich dafür interessiert, ist herzlich eingeladen teilzunehmen. Bitte an festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung denken.

Zwischen Wemding und Fessenheim, auf Höhe des Wemdinger Rieds, liegt der Obstgarten des Landkreises Donau-Ries auf Schäbles Schenkung. Der im Sommer 2022 eröffnete Garten ist frei zugänglich und lädt Besucher ein, zu Verweilen und mehr über alte Obstsorten zu erfahren. Individuelle Führungen für Kleingruppen sind auf Anfragen ebenfalls möglich.

Fachlich betreut wird der Garten von den Paul Buß, Dr. Silke Peterek und Sophia Och. Die Pflege übernimmt die Kreisgärtnerei, sowie Ehrenamtliche aus den Gartenbauvereinen. Die Kreisfachberatung ist jeden letzten Freitag im Monat vor Ort und beantwortet auch hier gerne Ihre Fragen.

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