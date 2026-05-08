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Führung an der Villa Rustica beim Ziegelhof

(lifePR) (Wemding/Huisheim, )
Am Samstag, den 09.05.2026, lädt Limes-Cicerone und Geopark Ries Führer Andreas Seel zu einer erlebnisreichen Führung rund um den Ziegelhof ­− einen ehemaligen römischen Gutshof (Villa rustica) – ein.

Die Teilnehmenden erfahren, warum das fruchtbare Ries für die Römer so wichtig war. Zur Erzeugung von Lebensmitteln für die Versorgung der Wachmannschaften am römischen Limes siedelten sie eine bis dahin noch nicht überschaubare Anzahl landwirtschaftlicher Anlagen an. Anschauliche Miniatur-Nachbauten einer dreidimensionalen Villa rustica und eines römischen Wachturms sowie originalgetreue Replikate von Waffen und Gebrauchsgegenständen machen Geschichte greifbar und laden zum Entdecken ein.

Die 3 km lange Führung dauert ca. 2,5 bis 3 Stunden und beginnt um 14:00 Uhr. Treffpunkt ist der Ziegelhof, 2 km südlich von Huisheim, Ziegelhof 1, 86685 Huisheim.

Dringend erforderlich ist festes Schuhwerk. Die Teilnahme an der Führung kostet 6 Euro, Schüler und Studenten 3 Euro. Anmeldung bitte unter Tel. 0151 20 296 188  oder seel.andreas@gmx.de.

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