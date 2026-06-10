Feste, Feiern und Veranstaltungen – kurz und knapp, alles was man wissen muss
Damit diese Events ein voller Erfolg werden, gilt es, im Vorfeld die Sicherheit, Rechtsgrundlagen und Auflagen rund um die Veranstaltungen im Auge zu behalten und umzusetzen. Aus diesem Grund veranstalten die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Donau-Ries und der Kreisjugendring Donau-Ries am Dienstag, 14. Juli 2026 von 18.00 – 19.30 Uhr im TCW in Nördlingen einen kostenlosen „Crashkurs“, bei dem alle Themen rund um derartige Feiern aufgegriffen werden.
Die kompetenten und praxiserfahrenen Referenten versorgen alle Teilnehmenden mit Infos und Tipps wie z. B. zu Hygienevorschriften, Jugendschutzauflagen, Versicherungen, Gema, etc.
Ehrenamtliche und Mitarbeitende der Jugendarbeit können sich ab sofort online unter https://www.kjr-donau-ries.de/veranstaltungen oder per E-Mail anmelden.
Kontakt für Rückfragen: Kommunale Jugendarbeit, Tel: 0906/746029 oder jugendarbeit@lra-donau-ries.de