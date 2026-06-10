Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1063581

Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit Pflegstraße 2 86609 Donauwörth, Deutschland https://www.donau-ries.de/
Ansprechpartner:in Herr Simon Kapfer +49 906 746333
Logo der Firma Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit

Feste, Feiern und Veranstaltungen – kurz und knapp, alles was man wissen muss

(lifePR) (Donauwörth, )
Viele Jugendtreffs, Ministrantengruppen, Jugendorganisationen und –verbände organisieren ehrenamtlich Sportveranstaltungen, Kuchenverkäufe, Partys, Sommerfeste oder andere Events in der Jugendarbeit. Spaß, Feiern und gute Stimmung stehen dabei im Vordergrund.

Damit diese Events ein voller Erfolg werden, gilt es, im Vorfeld die Sicherheit, Rechtsgrundlagen und Auflagen rund um die Veranstaltungen im Auge zu behalten und umzusetzen. Aus diesem Grund veranstalten die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Donau-Ries und der Kreisjugendring Donau-Ries am Dienstag, 14. Juli 2026 von 18.00 – 19.30 Uhr im TCW in Nördlingen einen kostenlosen „Crashkurs“, bei dem alle Themen rund um derartige Feiern aufgegriffen werden.
Die kompetenten und praxiserfahrenen Referenten versorgen alle Teilnehmenden mit Infos und Tipps wie z. B. zu Hygienevorschriften, Jugendschutzauflagen, Versicherungen, Gema, etc.

Ehrenamtliche und Mitarbeitende der Jugendarbeit können sich ab sofort online unter https://www.kjr-donau-ries.de/veranstaltungen oder per E-Mail anmelden.

Kontakt für Rückfragen: Kommunale Jugendarbeit, Tel: 0906/746029 oder jugendarbeit@lra-donau-ries.de

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.