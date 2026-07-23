Ferienland DONAURIES zieht positive Bilanz bei Mitgliederversammlung

Viele gute Nachrichten, ein reger Austausch und ein besonderer Abschied: Bei der Mitgliederversammlung des Ferienlandes DONAURIES am 16. Juli 2026 im Gasthaus Braun in Wörnitzstein wurde deutlich, dass sich der Tourismus im Donau-Ries weiterhin positiv entwickelt. Zahlreiche Mitglieder, Partner und Wegbegleiter waren der Einladung gefolgt und nutzten die Gelegenheit, gemeinsam auf das vergangene Jahr zurückzublicken.



Bereits vor der Versammlung konnten die Teilnehmer bei einer Führung durch das Geotop Kalvarienberg die Besonderheiten der Region kennenlernen. Die Exkursion bot interessante Einblicke in die erdgeschichtliche Vergangenheit des Donau-Ries und stimmte die Gäste auf einen abwechslungsreichen Nachmittag ein.



Im Anschluss stelle Geschäftsführer Klemens Heininger die Aktivitäten und Ergebnisse des Ferienlandes DONAURIES vor. Dabei zeigte sich, dass die touristische Vermarktung der Region erfolgreich funktioniert. „Besonders die Auftritte in den sozialen Medien stoßen auf großes Interesse, immer mehr Menschen informieren sich dort über Ausflugsziele, Veranstaltungen und Freizeitangebote in der Region,“ so Heininger.



Auch die Nachfrage nach Urlaubsmagazinen, Rad- und Wanderkarten sowie weiteren Prospekten bleibt auf einem hohen Niveau. Gleichzeitig verzeichnen die Internetseiten des Ferienlandes zahlreiche Zugriffe. Das zeigt, dass Gäste und Einheimische die Informationen und Angebote der Region gerne nutzen.



Ein emotionaler Höhepunkt der Versammlung war die Verabschiedung verdienter Persönlichkeiten. Nach 24 Jahren an der Spitze des Vereins wurde der langjährige erste Vorsitzende Stefan Rößle verabschiedet. Über mehr als zwei Jahrzehnte hat er die Entwicklung des Ferienlandes maßgeblich begleitet und mitgestaltet. Ebenfalls verabschiedet wurde Günther Pfefferer, der sich sechs Jahre lang als Vertreter der Kommunen im Vorstand engagierte.



„Das Ferienland DONAURIES lebt vom Engagement vieler Menschen. Die positive Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt, was möglich ist, wenn Kommunen, Betriebe und Partner an einem Strang ziehen. Dafür bin ich sehr dankbar“, sagte Landrat Michael Dinkelmeier.



Die Mitgliederversammlung machte einmal mehr deutlich: Das Ferienland DONAURIES ist gut aufgestellt und arbeitet erfolgreich daran, die vielen Stärken der Region sichtbar zu machen. Gemeinsam mit seinen Mitgliedern und Partnern möchte der Verein diesen Weg auch in Zukunft fortsetzen und die Region als attraktives Ausflugs- und Urlaubsziel weiter stärken.



Der Ferienland DONAURIES e. V. ist Teil der Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit des Landkreises Donau-Ries. Die Stabsstelle gestaltet gemeinsam mit ihren Partnern die nachhaltige Entwicklung des Landkreises und setzt Impulse für Wirtschaft, Lebensqualität, Klimaschutz und regionale Zusammenarbeit.

(lifePR) (