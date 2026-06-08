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Familienfreundliche Unternehmen im Landkreis gesucht

Der Wirtschaftsförderverband DONAURIES ruft Unternehmen dazu auf, sich am Wettbewerb „Erfolgreich.Familienfreundlich“ zu beteiligen.

(lifePR) (Donauwörth, )
Der Wettbewerb wird vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gemeinsam mit dem Familienpakt Bayern organisiert.

Gesucht werden Firmen, die ihre Mitarbeitenden besonders gut unterstützen – zum Beispiel durch flexible Arbeitszeiten, Angebote für Kinderbetreuung oder Hilfe in Pflegesituationen. Solche Maßnahmen helfen dabei, Familie und Beruf besser zu vereinbaren.

Familienfreundlichkeit ist heute ein wichtiger Erfolgsfaktor. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels können Unternehmen damit punkten. Sie werden attraktiver für Bewerberinnen und Bewerber und stärken gleichzeitig die Zufriedenheit der eigenen Belegschaft. Ein gutes Arbeitsklima kommt allen zugute.

Landrat Michael Dinkelmeier betont: „Familienfreundliche Arbeitsbedingungen sind ein entscheidender Faktor für die Lebensqualität in unserer Region. Unternehmen, die ihre Beschäftigten in verschiedenen Lebensphasen unterstützen, sichern sich nicht nur Fachkräfte, sondern tragen auch zu einem starken und zukunftsfähigen Landkreis bei.“

Im März 2027 werden in München die 20 familienfreundlichsten Unternehmen Bayerns ausgezeichnet. Zusätzlich können besondere Ideen und innovative Lösungen mit Sonderpreisen gewürdigt werden.

Teilnehmen können kleine, mittlere und große Unternehmen mit Sitz oder Betriebsstätte in Bayern. Auch Unternehmen der öffentlichen Hand können sich bewerben, wenn sie wirtschaftlich tätig sind. Wichtig ist, dass Familienfreundlichkeit im Alltag gelebt wird.

Unternehmen können sich selbst bewerben oder vorgeschlagen werden. Die Bewerbungsfrist endet am 30. Juni 2026. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Bewerbung finden Interessierte online unter: www.erfolgreich-familienfreundlich.bayern.

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