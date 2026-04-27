Exkursion am Kalvarienberg Huisheim-Gosheim
Dabei gibt es viel über die besonderen Fosilfunde im Geotop zu erfahren, den sogenannten „Riesbelemniten“, sowie Geschichtliches über die hoch oben am Kalvarienberg thronende Herz-Jesu-Kapelle und darüber, warum der Berg erst Ende des 19. Jahrhunderts zu seinem heutigen Namen kam. All dies erfahren die Teilnehmenden auf einer kleinen Rundwanderung über den Kalvarien- und Flachsberg.
Im Anschluss an die Führung ist hoch oben an der Kapelle noch der Sonnenuntergang zu erwarten. Decke, Snack und Getränk nicht vergessen.
Die Führung dauert ca. 2,5 Stunden und beginnt um 14 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz am Geotop, Grüner Weg 16, 86685 Gosheim/Huisheim
Dringend erforderlich ist festes Schuhwerk. Die Teilnahme an der Führung kostet 6 Euro, Kinder bis 14 Jahre und Studenten 3 Euro. Anmeldung bitte unter Tel. 0151 20 296 188 oder seel.andreas@gmx.de