Erlebnis-Geotop Sandgrube „Am Limberg“ bei Unterwilflingen eröffnet

Mit der feierlichen Eröffnung des Geotops Sandgrube „Am Limberg“ bei Unterwilflingen wurde das erste Geopark Ries Geotop im baden-württembergischen Teil des UNESCO Global Geoparks Ries der Öffentlichkeit übergeben. Ziel ist die Vermittlung der einzigartigen Geologie, Natur und Abbaugeschichte. Zahlreiche geladene Gäste aus Politik und der Region nahmen trotz großer Hitze an der Feier teil.



Die Sandgrube „Am Limberg“ entstand in den 1960er Jahren, als während der Flurbereinigung dort Sand, Splitt und Schotter für den Wegebau abgebaut wurden. Was damals aus praktischen Gründen geschah, erwies sich als Glücksfall für die Geologie und jetzt auch für die Gemeinde Unterschneidheim sowie den Geopark Ries. Denn heute ist die ehemalige Grube einer der wissenschaftlich bedeutendsten und schönsten geologischen Aufschlüsse im Ries. Die freigelegten Gesteinsschichten ermöglichen etwas im Geopark Einmaliges: Die drei durch den Asteroideneinschlag entstandenen charakteristischen Riesgesteine Bunte und Kristalline Trümmermassen sowie Suevit sind in bunten Farben direkt nebeneinander zu sehen. Die Sandgrube „Am Limberg“ ist daher seit vielen Jahren fester Bestandteil geologischer Exkursionen – sowohl von Seiten der Wissenschaft als auch der Geopark Ries Führerinnen und Führer.



Gestärktes Heimatbewusstsein



Der stellvertretende Vorsitzende des Geopark Ries e. V., Landrat Dr. Joachim Bläse (Ostalb): „Eine besondere Stärke des UNESCO Global Geoparks Ries ist sein kompakter, überschaubarer Raum, mit dem sich die hier lebenden Menschen identifizieren können. Dieses Heimatbewusstsein schafft Zusammenhalt und macht den Geopark zu einem gemeinsamen Projekt der ganzen Region. Vor diesem Hintergrund ist es umso schöner, dass nun auch der baden-württembergische Teil des Geoparks Ries über ein erschlossenes Geotop verfügt, in dem die geologischen und damit verbundenen ökologischen Folgen des Ries-Einschlags so gut sichtbar werden.“



Mit der nun erfolgten Erschließung wird dieser besondere Ort, direkt an der bayerisch-baden-württembergischen Grenze, dauerhaft und naturverträglich für Besucherinnen und Besucher zugänglich gemacht. Informationstafeln vermitteln anschaulich die Geologie mit der damit verbundenen Natur und den ökologischen Besonderheiten. Teile des Geotops sind ausgewiesenes Naturdenkmal, welches eine wertvolle und schützenswerte Pflanzen- und Tierwelt aufweist.



Gemeinsames Engagement für Geotop- und Naturschutz



Heike Burkhardt, Geschäftsführerin Geopark Ries e. V.: „Mit der Eröffnung dieses Geotops geht ein lang gehegter Wunsch vieler Menschen in Erfüllung. Besonders erfreulich war, dass der Weg bis zur Eröffnung von enger und guter Zusammenarbeit und unter Einbeziehung zahlreicher Beteiligter geprägt war. Neben der Gemeinde Unterschneidheim waren dies beispielsweise der Ortsvorsteher von Unterwilflingen, die Untere Naturschutzbehörde des Ostalbkreises sowie natürlich das Team des Geoparks Ries. Gemeinsam wurden Lösungen entwickelt, die sowohl den hohen geologischen Wert des Aufschlusses, als auch die wertvollen Lebensräume und naturschutzfachlichen Anforderungen berücksichtigen.“ So sei beispielsweise auf einen ursprünglich geplanten Rundweg verzichtet worden, um den wertvollen Magerrasen oberhalb des Geotops zu schützen.



Ein Gewinn für Gemeinde und Region



Ein besonderer Dank galt Bürgermeister Joas, der das Vorhaben von Beginn seiner Amtszeit an engagiert unterstützt und damit maßgeblich zum Gelingen beigetragen hat. "Den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Unterschneidheim war die Bedeutung dieses geologischen Kleinods bislang kaum bewusst. Umso mehr freut es mich, dass der Geopark Ries nun mit der Erschließung einen wichtigen Beitrag zu Bildung und Tourismus in unserer Gemeinde leistet.", so Unterschneidheims Bürgermeister Johannes Joas. Die Jugendkapelle des Musikvereins Unterschneidheim sowie der AVC Unterschneidheim trotzten der Hitze und sorgten mit musikalischen Beiträgen und Verpflegung für gute Stimmung.



Das neue Geotop steht beispielhaft dafür, wie Geotopschutz, Naturschutz, Umweltbildung und nachhaltiger Tourismus erfolgreich miteinander verbunden werden können. Es schafft einen neuen außerschulischen Lernort für die Menschen der Region ebenso wie für Gäste des UNESCO Global Geoparks Ries.



Ermöglicht wurde die Erschließung dieses ganz besonderen geologischen Erlebnisortes durch die langjährige Förderung des Landes Baden-Württemberg, die einen wichtigen Beitrag zur Sicherung des UNESCO-Status des Geoparks leistet.

(lifePR) (