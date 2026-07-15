Erfolgreiches Netzwerktreffen der Beratungsstellen im Landkreis Donau-Ries

Auf Einladung des KompetenzNetz Senioren, Pflege und Menschen mit Behinderung des Landkreises Donau-Ries kamen am 9. Juli 2026 Vertreterinnen und Vertreter der Beratungs-, Fach- und Anlaufstellen zu einem gemeinsamen Netzwerktreffen zusammen. Ziel der Veranstaltung war es, den fachlichen Austausch zu fördern, bestehende Kooperationen zu stärken und die Vernetzung der verschiedenen Beratungsangebote weiter auszubauen.



Organisiert wurde das Netzwerktreffen von Silke Vogel unter der Fachbereichsleitung Besondere soziale Angelegenheiten von Heike Meyr. Zahlreiche Beratungsstellen aus unterschiedlichen Fachbereichen nutzten die Gelegenheit, sich über aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und bewährte Praxisbeispiele auszutauschen.



Die Teilnehmenden wurden mit einem Grußwort des stellvertretenden Landrats Martin Stegmair begrüßt. Er betonte die große Bedeutung einer engen Zusammenarbeit der Beratungsstellen für die Menschen im Landkreis Donau-Ries. Eine gut vernetzte Beratungslandschaft sei ein wesentlicher Baustein, um Bürgerinnen und Bürger in unterschiedlichen Lebenslagen kompetent und zielgerichtet unterstützen zu können. Gleichzeitig würdigte er das Engagement aller Fachkräfte, die täglich einen wichtigen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt im Landkreis leisten.



Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen der persönliche Austausch, das Kennenlernen neuer Ansprechpersonen sowie die Weiterentwicklung gemeinsamer Kooperationsmöglichkeiten. Die Vielfalt der vertretenen Beratungsangebote verdeutlichte die breite Unterstützung, die den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis Donau-Ries zur Verfügung steht.



Den Abschluss des Netzwerktreffens bildete ein Vortrag von Frau Nadine Stöckl von der Praxis Seelenwelt, Donauwörth zum Thema „Fight or Flight – Stress verstehen und bewältigen“. In ihrem praxisnahen Vortrag erläuterte sie die biologischen und psychologischen Hintergründe von Stressreaktionen und zeigte auf, wie Betroffene die körpereigenen Reaktionsmuster besser verstehen und mit geeigneten Strategien im Alltag bewältigen können. Der Vortrag bot den Teilnehmenden Anregungen für ihre tägliche Beratungsarbeit und rundete die Veranstaltung inhaltlich gelungen ab.



Das Netzwerktreffen bot allen Beteiligten wertvolle Impulse für die zukünftige Zusammenarbeit. Der Landkreis Donau-Ries setzt mit dieser Veranstaltung ein klares Zeichen für eine starke Vernetzung der Beratungslandschaft und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Unterstützungsangebote für die Bevölkerung.

(lifePR) (