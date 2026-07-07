Erfolgreicher Abschluss des Qualifizierungskurses zur Kindertagespflege
Der viermonatige Kurs erstreckte sich von Februar bis Juni 2026 und umfasste insgesamt 160 Unterrichtseinheiten. Die Teilnehmenden erhielten dabei eine Ausbildung in den Bereichen Bildung und Betreuung von Kindern im Vorschulalter sowie eine Schulung zu rechtlichen und organisatorischen Aspekten der Kinderbetreuung. Im Kurs wurde besonders Wert auf praxisnahe Inhalte gelegt, um die zukünftigen Tagespflegepersonen und Assistenzkräfte optimal auf ihre verantwortungsvolle Aufgabe vorzubereiten. Ein Höhepunkt des Kurses war das abschließende Kolloquium Ende Juni, bei dem die Teilnehmenden ihr erworbenes Wissen und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen mussten.
Der Kurs bietet allen Personen, die eine berufliche Neuorientierung anstreben, die Möglichkeit, in den Tätigkeitsbereich der Kindertagesbetreuung einzusteigen.
2026 fand die Abschiedsfeier turnusgemäß wieder im Landkreis Dillingen statt. Der Dillinger Landrat Markus Müller überreichte den Teilnehmenden im Rahmen der Abschlussfeier die Zertifikate.
Die Zuständigen im Amt für Jugend und Familie des Landratsamtes Donau-Ries freuen sich darüber, engagierte Bürgerinnen und Bürger bei ihrer beruflichen Veränderung zu unterstützen und damit die Qualität der frühkindlichen Bildung und Betreuung in der Region nachhaltig zu verbessern.
Bei Interesse oder Fragen zur Ausbildung zur Kindertagespflegepersonen stehen Ihnen die Ansprechpartnerinnen des Amtes für Jugend und Familie unter 0906/74-6023 und 0906/74-6012 oder kinderbetreuung@lra-donau-ries.de zur Verfügung.