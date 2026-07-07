Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1066564

Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit Pflegstraße 2 86609 Donauwörth, Deutschland https://www.donau-ries.de/
Ansprechpartner:in Herr Simon Kapfer +49 906 746333
Logo der Firma Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit

Erfolgreicher Abschluss des Qualifizierungskurses zur Kindertagespflege

(lifePR) (Donauwörth, )
Die beiden nordschwäbischen Landkreise Donau-Ries und Dillingen bieten seit einigen Jahren einen gemeinsamen Kurs zur Qualifikation zur Tagespflegeperson und zur Assistenzkraft für Kindertagesstätten an. 2026 konnten dabei insgesamt 17 Teilnehmende qualifiziert werden, welchen nun neue Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt bieten.

Der viermonatige Kurs erstreckte sich von Februar bis Juni 2026 und umfasste insgesamt 160 Unterrichtseinheiten. Die Teilnehmenden erhielten dabei eine Ausbildung in den Bereichen Bildung und Betreuung von Kindern im Vorschulalter sowie eine Schulung zu rechtlichen und organisatorischen Aspekten der Kinderbetreuung. Im Kurs wurde besonders Wert auf praxisnahe Inhalte gelegt, um die zukünftigen Tagespflegepersonen und Assistenzkräfte optimal auf ihre verantwortungsvolle Aufgabe vorzubereiten. Ein Höhepunkt des Kurses war das abschließende Kolloquium Ende Juni, bei dem die Teilnehmenden ihr erworbenes Wissen und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen mussten.

Der Kurs bietet allen Personen, die eine berufliche Neuorientierung anstreben, die Möglichkeit, in den Tätigkeitsbereich der Kindertagesbetreuung einzusteigen.

2026 fand die Abschiedsfeier turnusgemäß wieder im Landkreis Dillingen statt. Der Dillinger Landrat Markus Müller überreichte den Teilnehmenden im Rahmen der Abschlussfeier die Zertifikate.

Die Zuständigen im Amt für Jugend und Familie des Landratsamtes Donau-Ries freuen sich darüber, engagierte Bürgerinnen und Bürger bei ihrer beruflichen Veränderung zu unterstützen und damit die Qualität der frühkindlichen Bildung und Betreuung in der Region nachhaltig zu verbessern.

Bei Interesse oder Fragen zur Ausbildung zur Kindertagespflegepersonen stehen Ihnen die Ansprechpartnerinnen des Amtes für Jugend und Familie unter 0906/74-6023 und 0906/74-6012 oder kinderbetreuung@lra-donau-ries.de zur Verfügung.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.