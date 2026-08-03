Die schönsten Aussichtspunkte im Nordries per Rad erleben
Sportliche Radtour über die Hügelkette des Nordrieses von Hainsfarth bis Maihingen
Die Radtour ist ca. 40 km lang und überwindet etwa. 500 Höhenmeter. Daher sollte man ein sportlicher Radfahrer sein oder mit dem E-Bike teilnehmen (Helm nicht vergessen!).
Der Einstieg zur Rundtour kann um 8:15 Uhr in Maihingen am Dorfplatz oder um 9 Uhr in Oettingen am Marktplatz erfolgen. Die Tour endet um ca. 12 Uhr in Maihingen sowie um ca. 12:45 Uhr in Oettingen.
Für unterwegs bitte ausreichend Snacks, Getränke und Sonnenschutz mitnehmen.
Die Teilnahmekosten belaufen sich auf 10 EUR pro Person. Anmeldung und weitere Infos unter 09087/920867, per WhatsApp unter 0170/6620087 oder unter wunderle-dp@t-online.de.